واتساب يطلق خاصية 'عربات التسوق'

وأوضح التطبيق التابع لفيسبوك، أن الخاصية الجديدة التي أطلق عليها "عربات التسوق"، تعطي المستخدمين الفرصة لشراء البضائع التي يرغبون فيها، وبيع حاجياتهم.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، كتبت إدارة التطبيق: "في الوقت المناسب لموسم الأعياد، نبدأ في طرح عربات التسوق، لجعل التسوق عبر واتسآب أكثر سهولة".



وأضافت: "ما عليك إلا أن تتصفح كتيب البيع، وتختار العناصر التي ترغب فيها، ثم ترسل الطلب كرسالة واحدة للشركة"، معربة عن تمنياتهم بـ"تسوق سعيد" للمستخدمين.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن "واتسآب" يسعى من خلال هذه الخاصية إلى جذب التجار والشركات لتطبيقه "واتسآب بيزنس"، الذي يحوي 50 مليون حساب.