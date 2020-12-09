صور جوجل تتيح مزامنة الصور المفضلة مع صور آبل في ‏iOS

دبي - يزن راشد - بعد أن وصلت حديثًا إلى 5 مليارات عملية تنزيل على نظام أندرويد، تتطلع خدمة (صور جوجل) Google Photos إلى استهداف مستخدمي نظام (آي أوإس) iOS من شركة آبل من خلال تمكينهم من مزامنة صورهم ومقاطع الفيديو المفضلة لديهم مع خدمة (صور آبل) Apple Photos.

ومع أن خدمة (صور جوجل) تعمل عبر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، إلا أنه من الصعب استخدامها بصورة كاملة على نظام iOS بسبب قيود معينة تضعها شركة آبل. فإن اختار أحد مستخدمي هواتف آيفون الذكية، أو حواسيب آيباد اللوحية تجربة استخدام خدمة الصور من عملاقة البحث الأمريكية حصريًا، فمن المرجح أن يجد أنه يتعين عليه التوفيق بين (صور جوجل)، و(صور آبل) لإدارة مكتبة الصور على النحو الصحيح.

ومع الميزة الجديدة، فإن الصور التي تُضاف إلى المفضلة في خدمة (صور آبل) تصبح مفضلة في خدمة (صور جوجل)، وتصبح الصور المفضلة في خدمة (صور جوجل) مفضلة في خدمة (صور آبل). وإن اختار مستخدم إلغاء تفضيل صور في خدمة (صور جوجل)، فإنها ستُزال من قائمة المفضلة في خدمة (صور آبل).

ولتنشيط الميزة، سيتعين على المستخدم فتح (صور جوجل) في جهاز iOS ثم الذهاب إلى (الملف الشخصي) Profile، ثم (الإعدادات) Settings، ثم (صور آبل) Apple Photos، ثم تفعيل الخيار.

وبعد التنشيط، فإن أي صورة يختار المستخدم تفضيلها في (صور آبل) تتحول إلى “مميزة بنجمة” داخل (صور جوجل).

ويأتي التحديث الجديد من الشركة، بالتزامن مع إعلان الشركة عن أن تطبيقاتها الإنتاجية المسماة Google Workspace ستتوقف عن دعم متصفح مايكروسوفت المسمى IE 11 في 15 آذار/ مارس من عام 2021.

ويشمل ذلك خدمة جيميل، و Calendar، و Drive، و Docs، و Sheets، و Slides، و Meet، و Chat، و Keep، و Currents، وغيرها المزيد.