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الأمم المتحدة تحذر من أزمة مناخية
حذر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن العالم ما زال متجها نحو ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية، رغم انخفاض الانبعاثات بسبب جائحة كورونا.
وجاء في التقرير “بعد الوصول إلى رقم قياسي في عام 2019، ستنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 7% في عام 2020 مع إغلاق جزء من الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمة الصحية. لكن هذا لن يكون له سوى تأثير ضئيل على المدى الطويل على تغير المناخ”.
وقالت الأمم المتحدة إنه للمحافظة على الأمل باحترار مناخي لا يتجاوز درجة مئوية ونصف الدرجة ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7,6% سنويا بين العامين 2020 و2030.
وزادت هذه الانبعاثات بمعدل وسطي نسبته 1,5% سنويا خلال العقد الأخير وصولا إلى مستوى قياسي العام 2019 (59,1 جيجا طن أي بزيادة 2,6% عن 2018).
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