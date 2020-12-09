شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لإطلاق قمرىن صناعيين للاتصالات العام المقبل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميترى روجوزين، أن بلاده تخطط لإطلاق قمرى اتصالات جديدين العام المقبل، وفى مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال روجوزين: "فى الربع الرابع من العام المقبل نخطط لإطلاق صاروخى فضاء من نوع Proton-M، وهذان الصاروخان سيحملان إلى مدارات الأرض قمرا Express-AMU3 و Express-AMU7 الروسيين المخصصين للاتصالات، مؤسسة ريشيتنيوف الروسية انتهت من تجميع القمر الأول".

وفى سبتمبرالفائت كان المدير العام لمؤسسة " ريشيتنيوف" الروسية، نيكولاى تيستويدوف، قد ذكر أن إنتاج القمرين المذكورين قد تأخرعن الموعد الذى كان محددا سابقا بسبب تأخر استلام بعض المعدات اللازمة للإنتاج من إيطاليا، وأن تأخيرالاستلام كان متعلقا بالظروف التى رافقت انتشار وباء كورونا.

ومن جهته كان مدير مؤسسة "الاتصالات الفضائية" الروسية، يورى بروخوروف، قد أشار فى وقت سابق إلى أن القمرين المذكورين قد تم تطويرهما لصالح مؤسسته، بالتعاون ما بين مؤسسة " ريشيتنيوف" الروسية وشركة Thales Alenia Space Italia الأوروبية، ومن المفترض أن يتم إطلاقهما من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية عام 2021، بواسطة صواريخ من نوع Proton-M.

وتطور روسيا عدة نماذج من أقمار Express الصناعية، لتستخدمها كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعى والتلفزيونى وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.