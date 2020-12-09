فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 9, 2020 354 الكشف عن عربة التسوق الذكية Caper في حدث #GITEX2020 في دبي ???? عربة التسوق الذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع المشتريات في المتجر بالإضافة لإقتراح المشتريات والدفع على العربة مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عربة التسوق الذكية Caper في حدث #GITEX2020 في دبي ???? عربة التسوق الذكية مزودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.