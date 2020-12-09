you.com.. محرك بحث جديد لمنافسة غوغل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة أمريكية مختصة في البرمجيات السحابية عن تدشين محرك بحث لمنافسة محرك ”غوغل“ الشهير .

وأعلن ريتشارد سوتشر أحد كبار العلماء في شركة البرمجيات السحابية الأمريكية (Salesforce)، وأحد مؤسسي منصة ”أينشتاين للذكاء الاصطناعي“، تدشين محرك البحث الجديد (you.com) القادم لتحدي محرك غوغل .

وقال سوتشر في تصريح له: ”نحن نبني you.com، وهو محرك بحث موثوق به، ونريد أن نعمل على زيادة الثقة في النقرات وتقليل النقرات الاحتيالية عبر الإنترنت“، معربا عن اعتقاده أن خلفيته في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعده في بناء أداة البحث التي تركز على المستهلك“.

ويركز محرك البحث على المشتريات المعقدة، حيث يتعين عليك فتح بضع علامات تبويب لمقارنة المعلومات، فيما يرى سوتشر أن هناك العديد من القضايا الرئيسة التي دفعته لبناء هذا المحرك، أهمها: أن هناك الكثير من المعلومات، ولا يمكن لأي شخص معالجتها كلها“.

وأضاف: ”عندما تجد هذه المعلومات، فمن المستحيل أن تعرف بدقة ما يمكنك الوثوق به، وهذه المشكلة لها تأثير كبير على المجتمع ككل“، مردفا أن ”أكبر تأثير يمكننا القيام به في حياتنا الآن هو بناء محرك البحث الموثوق به المزود بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لمساعدة الجميع في اتخاذ القرارات المعقدة المتنوعة في حياتهم، مثل: العمليات المعقدة لشراء المنتجات“.

ويدرك سوتشر أنه من الصعب منافسة ”غوغل“، لكنه يعتقد أن من الممكن المحاولة من خلال بناء شيء يعتقد أنه مختلف تماما ويصعب على غوغل إعادة إنتاجه دون تقويض نموذجها الأساس للدخل، ويرى -أيضا- أن ”غوغل“ تواجه مشكلات تتعلق بمكافحة الاحتكار، ويمكن أن يساعد ذلك في إيجاد فرصة لبدء مثل هذا العمل.