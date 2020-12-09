ارتفاع قياسي في درجة حرارة القطب الشمالي

أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لعلم المحيطات والغلاف الجوي عن رصدها وتائر قياسية في ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي.

وبحسب تقرير الإدارة، الذي نشرته قناة "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني، فإن وتائر ارتفاع درجة الحرارة كانت أعلى بضعفين مما هو في باقي مناطق الأرض، وحطمت الرقم القياسي المسجل عام 2012.

وأرجح العلماء ذوبان الجليد في منطقة القطب الشمالي بالكامل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2040 و2060، وذوبان التربة الصقيعية في شبه جزيرة ألاسكا بأمريكا الشمالية.

ولا يتوقع العلماء العودة إلى المستوى المتزن لدرجة الحرارة الذي تم تسجيله في منطقة القطب الشمالي عام 2006، والذي يعتبر الأنسب لتلك المنطقة.