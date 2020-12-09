شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بايدو" تحصل على موافقة السلطات لاختبار نظام قيادتها الذاتى بالكامل فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر قليلة من وصول خدمة Baidu's robotaxi إلى بكين، تلقت الشركة التصاريح الأولى لإجراء اختبارات على المركبات ذاتية القيادة فى المدينة، حيث منحت العاصمة الصينية Baidu Apollo الإذن بنشر خمس سيارات من هذا القبيل على الطرق العامة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تخطط الشركة لإزالة سائقى السلامة من سيارات الاختبار بعد تقليل التدخل البشرى تدريجيًا، ومع ذلك، سيظل مشغل السلامة عن بُعد قادرًا على التحكم فى حالات الطوارئ عبر خدمة Baidu’s 5G Remote Driving.

يذكر أن بكين لديها متطلبات صارمة لاختبارات الطرق بدون سائق، حيث يجب أن تتمتع المركبات بقدرة اختبار T3 أو أعلى، وأن تكمل بأمان أكثر من 30.000 كيلومتر (18.641 ميل) من القيادة على الطرق المفتوحة واجتياز تقييم فى مسار مغلق، وقد حققت بايدو كل تلك الشروط، وتقول الشركة إن تصاريح القيادة بدون سائق هى معلم رئيسى نحو خطتها لبناء أعمال تجارية ذاتية القيادة.

ومع ذلك، فهى ليست أول شركة تنطلق إلى طرق الصين دون وجود سائق آمن، ففى الأسبوع الماضى، بدأت AutoX (التى تحظى بدعم من Alibaba) فى اختبار أسطول مكون من 25 محركًا آليًا بدون سائق فى Shenzhen، ويقوم AutoX أيضًا بتشغيل الإصدار التجريبى بدون مشغلين عن بُعد.