تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تمنح SpaceX جائزة 886 مليون دولار.. اعرف السبب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية عن جوائز بقيمة 9.2 مليار دولار للشركات التى توفر خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض للمناطق الريفية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكانت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك من أكبر الفائزين، حيث ستتلقى الشركة 886 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة لمشروع Starlink للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، فى إطار صندوق الفرص الرقمية الريفية التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن Starlink هو كوكبة SpaceX من الأقمار الصناعية التى ستطير على ارتفاعات منخفضة حول الأرض، مما يوفر الإنترنت على الأرض أدناه، وقد أطلقت SpaceX بالفعل 900 من الأقمار الصناعية البالغ عددها 12000 المخطط لها اللازمة لنظام Starlink فى مدار أرضى منخفض.

وقال ماسك إن الشركة بحاجة إلى 800 قمر صناعى فى الفضاء لتوفير "قدرات تشغيلية كبيرة"، وقد أطلقت شركة SpaceX إصدار Better Than Nothing Beta للنطاق العريض Starlink فى أكتوبر بعد تقديم إصدار تجريبى خاص خلال الصيف.

ومن بين الفائزين الكبار الآخرين فى مزاد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) النطاق العريض شركة LTD التى ستحصل على 1.3 مليار دولار؛ تشارتر كوميونيكيشنز، الذى سيحصل على 1.2 مليار دولار؛ وRural Electric Cooperative Consortium، الذى يحصل على 1.1 مليار دولار.

يذكر أنه يفتقر ما بين 24 و163 مليون شخص إلى الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق فى الولايات المتحدة، والمشكلة حادة بشكل خاص فى المناطق الريفية، ومن المتوقع أن تزيد إدارة بايدن القادمة الإنفاق الفيدرالى على النطاق العريض فى عام 2021 لسد ما يسمى بـ "الفجوة الرقمية".