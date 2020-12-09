شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط للسيطرة على الطقس وخلق أمطار صناعية.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصين النقاب عن خطط للسيطرة على الطقس وخلق أمطار اصطناعية ستكون قادرة على تغطية مساحة أكبر 22 مرة من بريطانيا، وترغب الصين فى نشر تقنية التحكم بالطقس التجريبية في غضون السنوات الخمس المقبلة.





أعلن مجلس الدولة الصيني عن الخطط حيث تفاخروا بأن البلاد ستمتلك "نظامًا متطورًا لتعديل الطقس " بحلول عام 2025، وتفاخرت بكين بأن المطر الاصطناعي سيكون قادرًا على تغطية أكثر من مليوني ميل مربع - وهي مساحة أكبر بحوالي 22 مرة من المملكة المتحدة، وحجم هذه المنطقة الشاسعة أكبر أيضًا من الهند، وتقريباً نصف حجم الولايات المتحدة.





وفي بيان ، زعم المسؤولون الصينيون أيضًا أن 223000 ميل مربع سيتم تغطيتها بـ "قمع البَرَد"، وتفاخرت بأن تقنيتها يجب أن تكون قادرة على نشرها على "مستوى عالمي متقدم" بحلول عام 2035، فيما يُخشى أن يكون لتكنولوجيا التحكم في الطقس تطبيقات عسكرية، ومع ذلك، قالت الصين إنها تأمل في استخدام تعديل الطقس للمساعدة في مكافحة الجفاف والحرائق وارتفاع درجات الحرارة مع تعزيز المحاصيل أيضًا، وفقا لــ" thesun".

يتم التحكم في الطقس عن طريق حقن المواد الكيميائية في السحب التي تحول الماء إلى جليد وتسبب هطول الأمطار، ويجب أن تكون الظروف في العادة مناسبة تمامًا ، ومن المعروف أن الصين قد جربت التكنولوجيا علنًا منذ عام 2008، واستخدم مسؤولو الحزب الشيوعي البذر السحابي لمحاولة التأكد من عدم هطول أمطار لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

على مدى السنوات الثلاث الماضية ، كثفت الصين جهودها بسرعة لمحاولة السيطرة الكاملة على الطقس، ويُعتقد بالفعل أن حوالي 10 في المائة من الأمة الضخمة مغطاة بتعديل محتمل للطقس - حوالي 370 ألف ميل، وأفادت تقارير أن الصين أنفقت 125 مليون جنيه إسترليني على أربع طائرات جديدة ، وثماني طائرات مطورة ، وما يقرب من 900 قاذفة صواريخ وما يقرب من 2000 جهاز تحكم رقمي ، وفقًا لصحيفة الغارديان .

وهناك أيضًا تقارير عن قيام الصين بتطوير نظام للتحكم في الطقس يعتمد على ستة أقمار صناعية يطلق عليها اسم Tianhe أو Sky River، وقبل عامين، تم الإبلاغ عن أن المركبة الفضائية ستطلق في عام 2020 وستكون قادرة على خلق المطر، وكان المشروع من بنات أفكار وانج جوانج تشيان، الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم Zhu Wei، وهو أيضًا كبير مصممي الأقمار الصناعية التي سيتم تزويدها بأجهزة مخصصة لقياس درجة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي ومستويات الرطوبة في السحب.

ومن المعروف أيضًا أن الولايات المتحدة قد جربت أسلحة الطقس لأغراض عسكرية - مع أوراق بحثية توضح كيف يمكن للبنتاغون أن "يمتلك الطقس" بحلول عام 2025، وبتوقيعهم من قبل ثلاثة كولونيلات أميركيين وأربعة ضباط ، فإنهم يطرحون قضية تعديل الطقس - واعدًا بأن ذلك سيسمح للبنتاغون "بالهيمنة الكاملة"، وتم وضع المقترحات كجزء من مبادرة القوة الجوية 2025 في عام 1997.

استخدمت القوات الأمريكية أيضًا البذر السحابي فوق مسار هوشي منه أثناء حرب فيتنام لمحاولة زيادة هطول الأمطار في "عملية Popeye" مرة أخرى في عام 1967، وفي بيان، قال مجلس الدولة الصيني: "سيكون لدى الصين نظام متطور لتعديل الطقس بحلول عام 2025 ، مع اختراقات في البحث الأساسي والبحث والتطوير في التقنيات الرئيسية ، والتحسينات المستمرة في التحديث والخدمات المكررة ، وتعزيز متميز في الوقاية الشاملة ضد مخاطر السلامة، والتحسين في الأنظمة وبيئة السياسة.

وستبلغ المساحة الإجمالية لعملية هطول الأمطار الاصطناعية (تساقط الثلوج) أكثر من 5.5 مليون كيلومتر مربع ، ولقمع البرد يجب أن تتجاوز 580 ألف كيلومتر مربع، وبحلول عام 2035 ، يجب أن يصل تعديل الطقس فى الصين إلى مستوى متقدم عالميًا من حيث التشغيل والتقنيات والخدمات.

وتعديل الطقس يجب أن يكثف خدماته الاحتياطية فى المجالات الرئيسية التالية: تقدير الكوارث مثل الجفاف والبرد، وأعمال تقسيم المناطق ذات الصلة في مناطق الإنتاج الزراعي ؛ خطط العمل العادية للمناطق التي تحتاج إلى حماية واستعادة إيكولوجيين، والاستجابات الرئيسية لحالات الطوارئ التعامل مع أحداث مثل حرائق الغابات أو الأراضي العشبية ، ودرجات الحرارة المرتفعة غير العادية أو حالات الجفاف".