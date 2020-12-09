شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعد لطرح ميزة لتنبيهك بالتحديثات الجديدة داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر واتس آب مؤخرًا خلفيات مخصصة وأخرى منفصلة للوضع الفاتح والداكن، جنبا إلى جنب ميزة البحث المحسن عن الملصقات لمستخدميه، ويقال إنه يخطط الآن لتحديث البنود والشروط الخاصة بها بالكامل والتى سيتم طرحها بحلول 8 فبراير 2021، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، سيمنحك التحديث معلومات حول كيفية معالجة واتس آب لبياناتك وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على فيس بوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة بهم، وإذا لم يوافق المستخدمون على التغييرات الجديدة، فيمكنهم حذف حساب واتس آب الخاص بهم من قائمة الإعدادات.

إلى جانب ذلك، سيوفر التحديث ميزة تنبيهات داخل التطبيق جديدة ستعلمك بالتحديثات الجديدة، إذ تعلن الشركة حاليًا عن التحديثات من خلال منشورات بمدونتها، ولكنها قد تصدر قريبًا إعلانات فى شكل لافتات داخل التطبيق، كما يمكن لهذه الشعارات إعادة التوجيه إلى مواقع ويب خارجية أو قد تتطلب إجراءً محددًا من المستخدم.

يُقال إن ميزة الإشعارات داخل التطبيق متاحة على أجهزة iPhone؛ كما ستصل إلى Android قريبًا.

ويقول التقرير أيضًا: "من خلال الضغط على موافق، يوافق المستخدم على شروط الخدمة المحدثة ويمكنه الاستمرار فى استخدام التطبيق، وسيصبح ذلك ساريًا فى 8 فبراير 2021، وإذا كنت لا توافق على التغييرات، يمكنك حذف حساب واتس آب الخاص بك ضمن إعدادات واتس آب، وسيتم الإعلان عن شروط الخدمة المحدثة فى الأسابيع المقبلة".