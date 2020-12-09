شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستبدل شاشة هاتف أيفون 11 التالفة مجانا من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم أيفون، فقد تكون مؤهلاً لاستبدال الشاشة مجانًا، إذ كشفت أبل أنها تستبدل آلاف شاشات أيفون مجانًا، بسبب مشكلة فى الشاشة، وتؤثر المشكلة على هواتف أيفون 11التى تم تصنيعها بين نوفمبر 2019 ومايو 2020، وقالت الشركة: "قررت أبل أن نسبة صغيرة من شاشات أيفون 11 قد تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة فى الشاشة، والأجهزة المتأثرة تم تصنيعها بين نوفمبر 2019 ومايو 2020. "

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، إذا كان لديك أيفون 11 ولاحظت مشاكل فى شاشة اللمس، فعليك التأكد والتحقق مما إذا كنت مؤهلاً - لا سيما بالنظر إلى تكلفة استبدال الشاشة، وفيما يلى خطوات التحقق:

هل أيفون الخاص بك مؤهل؟

1. تحقق من الرقم التسلسلى لجهاز أيفون الخاص بك، وللقيام بذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات> عام> حول

2. أدخل الرقم التسلسلى الخاص بك فى موقع أبل.

3. إذا كنت مؤهلاً، فستوفر أبل أو مقدم خدمة معتمد من أبل بديلاً مجانيًا للشاشة.

من المهم ملاحظة أنه قد يتم تحصيل رسوم منك إذا كانت لديك أية مشكلات أخرى فى شاشتك، مثل الخدوش أو الشقوق، إذ قالت أبل: "إذا كان هاتف أيفون 11الخاص بك يعانى من أى ضرر يضعف القدرة على إكمال الإصلاح، مثل شاشة متصدعة، فسيلزم حل هذه المشكلة قبل الخدمة، وفى بعض الحالات، قد تكون هناك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافى ".