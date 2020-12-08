- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 10:54 مساءً
شركة غوغل
أطلقت شركة غوغل العملاقة، تطبيق جديد ومتطور يحاكي الأشخاص من ذوي إعاقة الحركة والنطق، ويسهل التطبيق على المستخدمين الاتصال مع الأشخاص، الذين يعانون من إعاقات أو ضعف في مهارتي التحدث والحركة.
ووفقا لموقع “ذا فيراج”، فإن الشركة أكدت أن التطبيق “انظر لتتكلم”، (Look to Speak) في مرحلته التجريبية على نظام أندرويد، ويتيح فرصة التواصل بسهولة للأشخاص المصابين بضعف وإعاقات في مهارات الحركة والتحدث، وذلك باستخدام أعينهم فقط.
ويستطيع المستخدم التحكم في التطبيق من خلال حركة العين، فهو ينظر يمينا ويسارا حتى يتسنى له تصفح الاختيارات المتاحة إليه في القائمة، وبعدها يقوم التطبيق بنطق الجملة التي وقع اختيار الشخص عليها .
وصرح اختصاصي التخاطب في شركة غوغل ريتشارد كيف، الذي يعمل مع الأشخاص المصابين بإعاقات الكلام والحركة، أن هذه الفئة تحتاج لوسائل تسهل عليهم عملية التواصل دون الحاجة لاستعمال الجمل اللفظية المنطوقة، مضيفا أن عمله ليس مجرد وظيفة، ولكنه شغف حتى يساعد كل شخص محتاج للمساعدة، وتسهيل عملية التعبير عن آرائهم ومشاعرهم.
وأكدت شركة غوغل أن جميع البيانات والجمل والمعلومات في التطبيق تتمتع بالخصوصية، وليس هناك أي مجال لتسريبها خارج الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تطبيق جديد من غوغل لأصحاب إعاقتي الحركة والنطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.