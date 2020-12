تكنولوجيا: Valve تدفع بميزة دعم ذراع تحكم PS5 لكل مستخدمي خدمة Steam

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الآن لجميع مستخدمي خدمة Steam ميزة التحكم في عناوين الألعاب المختلفة عبر ذراع التحكم الخاص بجهاز ألعاب PS5، حيث يتوفر الدعم الآن لجميع مستخدمي خدمة Steam.

أطلقت شركة سوني جهاز ألعابها الجديدة PS5 للمستخدمين منذ شهر نوفمبر الماضي، ومن ثم بدأت Valve في دعم مميزات PS5 بشكل تدريجي للمستخدمين، حيث بدأت في دعم مميزات LED في ذراع التحكم، ولوحة التتبع، وميزة التسارع أيضاً.

ولقد تطلب دعم المميزات الجديدة في السابق إشتراك المستخدم في تجربة الإصدار التجريبي من تحديث Steam، كما تم دعم مميزات LED في ذراع التحكم DualSense، ولوحة التتبع والدوران وأيضاً الجيروسكوب في مجموعة من عناوين الألعاب التي تشمل Death Stranding، و No Man’s Sky and Horizon: Zero Dawn.

ومن المقرر أن تدعم المميزات الجديدة في تحديث Steam مزيد من عناوين الألعاب خلال الفترة القادمة، أيضاً أكدت Valve على أن الشركة قدمت معالجة لمشكلة ذراع التحكم Xbox Series X، حيث أدت هذه المشكلة في السابق إلى ظهور ذراع التحكم كاثنان من الوحدات المنفصلة عند الإتصال.

يذكر أن Valve قامت بمعالجة مشكلات أخرى واجهت مستخدمي خدمة Steam خلال الفترة الماضية من خلال هذا التحديث، بهدف تحسين تجربة المستخدم في الألعاب وتشغيل الفيديو.

المصدر

