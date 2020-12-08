الصين تزيل أكثر من 100 تطبيق من المتاجر بسبب المحتوى غير القانوني

دبي - يزن راشد - أمرت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين متاجر التطبيقات المحلية بإزالة تطبيق TripAdvisor، و104 تطبيقات أخرى بسبب المحتوى غير القانوني ، وذلك كجزء من سلسلة مستمرة من الإجراءات الصارمة التي تشنها بكين لتنظيف الفضاء الإلكتروني في البلاد.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين على موقعها على الإنترنت اليوم الثلاثاء: إن التطبيقات أُزيلت بعد شكاوى واسعة النطاق من مستخدمي الإنترنت الصينيين بشأن انتشار المحتوى الفاحش، والإباحي، والعنيف، و المحتوى غير القانوني ، ويشمل ذلك: خدمات، مثل: المقامرة، والدعارة.

وأضافت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أنه تبين أن التطبيقات التي أُزيلت انتهكت العديد من القوانين واللوائح، ومع ذلك، لم تقدم الإدارة أية تفاصيل عن مخالفة كل تطبيق.

وتشمل التطبيقات الأخرى التي أُدرجت في القائمة السوداء لإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية Sugar، وهي منصة للتواصل الاجتماعي تستهدف مستخدمي جيل الألفية الجديدة، بالإضافة إلى تطبيق الرسوم المتحركة 51 Manhua.

وتأتي الخطوة الأخيرة لإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية بعد أكثر من شهر من حملتها على متصفحات الجوال المحلية الشهيرة، وذلك في محاولة للتحكم بشكل أفضل فيما وصفته بـ “فوضى” المعلومات في الفضاء الإلكتروني الصيني.

وفي عهد الرئيس الصيني (شي جين بينج، شدد الحزب الشيوعي الحاكم قبضته على الإنترنت وفرض الرقابة على المحتوى الذي يعده غير مناسب، ويشمل ذلك: المواد الإباحية، والمقامرة، والأخبار المزيفة، والمعارضة السياسية.

واحتل تطبيق TripAdvisor المرتبة 150 من بين جميع تطبيقات السفر الموجودة على متجر تطبيقات آبل في الصين، وذلك حتى تاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر، وفقًا لأحدث البيانات من موقع تحليلات الأجهزة المحمولة App Annie.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية: إنها علقت أيضًا التنزيلات من ثمانية متاجر تطبيقات صغيرة، ويشمل ذلك: MyDown، و Ruanjiandi، التي تبين أنها وزعت تطبيقات غير قانونية.

وشددت الصين نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قبضتها على مستخدمي البث المباشر، الذين أصبحوا مطالَبين الآن بالتسجيل بأسمائهم الحقيقية من أجل اتباع القواعد الجديدة.