تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق تطبيق Fitness Plus بميزة فصول للتدريبات الرياضية عند الطلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة ابل في 14 من ديسمبر الجاري في إطلاق خدمة Fitness Plus للمستخدمين، حيث تأتي بميزة الفصول الرياضية التي تتوفر للمستخدمين عند الطلب.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن خدمة Fitness Plus للمرة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أن الشركة لم تكشف خلال الإعلان عن موعد لإطلاق الخدمة للمستخدمين رسمياً، واليوم تؤكد ابل على أن الخدمة ستتوفر بدءاً من 14 من ديسمبر.

وتنطلق خدمة Fitness Plus بمجموعة متنوعة من الفصول الرياضية، التي تتاح للمستخدمين عند الطلب، كما تتنوع الفصول المخصصة للتدريبات الرياضية بين رياضة التجديف، واليوغا، وركوب الدراجات، والركض، أو الركض على الجهاز المخصص وغيرها من التمارين الرياضية الشائعة.

أيضاً من المقرر أن يتم تحديث خدمة Fitness Plus بفصول رياضية جديدة، كما تقتصر الفصول الرياضية في البداية على مقاطع فيديو مسجل يتم تشغيله عن بدء التدريبات الرياضية.

من جانب أحر تقترن خدمة Fitness Plus بشكل مثالي مع ساعات ابل الذكية، حيث يمكن إطلاق Apple Watch عبر أحد أجهزة الآيباد، أو هواتف الأيفون ، كما يمكن أن تدعم الساعة الذكية رصد مقاييس المستخدم وإستشعار معدل ضربات القلب، مع قياس السعرات الحرارة التي تم حرقها خلال التمارين الرياضية.

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