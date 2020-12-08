تكنولوجيا: Adobe تطلق Lightroom للأجهزة المميزة بشريحة Apple M1 وأجهزة ويندوز ARM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Adobe إصدار جديد من تطبيق Lightroom للإصدارات الأخيرة من أجهزة ابل المميزة بشريحة الشركة الجديدة M1، كما قدمت تطبيق Lightroom لأجهزة Windows ARM.

كانت شركة أدوبي قد قدمت مؤخراً إصدار تجريبي من تطبيق Photoshop لأجهزة Mac الجديدة المميزة بشريحة M1، واليوم تقدم الشركة إصدار خاص من تطبيق Lightroom لمستخدمي هذه الأجهزة.

وتؤكد أدوبي على أن الإصدار الجديد من تطبيق Lightroom مخصص للأجهزة الجديدة، لذا لن يعتمد على المحاكاة، حيث قامت الشركة بإعادة تصميم التطبيق ليحقق الإستفادة المطلوبة من آداء رقاقات المعالج الجديدة في هذه الأجهزة.

ومن المقرر أن يتوفر التطبيق الآن على جميع المنصات المتاحة للأجهزة لدعم المستخدمين في عملية تحرير الصور، حيث توفر تطبيق Lightroom خلال السنوات الماضية على منصات الأندوريد وiOS، كما توفر للمستخدمين عبر المتصفح، واليوم تبدأ الشركة في توسع جديد لدعم المستخدمين عبر إطلاق إصدار للأجهزة المميزة بمعالجات ARM و M1.

يذكر أن أدوبي تؤكد على إستمرار العمل خلال الفترة القادمة لتحسين تجربة المستخدم في الإصدارات الجديدة من تطبيق Lightroom، كما تجلب الشركة مزيد من المميزات لهذه الإصدارات من خلال تحديثات جديدة.

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