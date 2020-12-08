شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرصد الإمارات الفلكى يكتشف كوكبين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرصد الإمارات الفلكي اكتشاف كوكبين تشكلا قبل نحو مليار سنة خارج المجموعة الشمسية يدوران حول نجم واحد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس مرصد الإمارات الفلكي المهندس نزار سلام أشار إلى أن الاكتشاف ساهم في إدراج اسم الإمارات ومرصدها الفلكي الخاص ضمن المكتشفين والباحثين المشاركين في سجل الفلك العالمي.

وأوضح سلام - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأبوظبي - أن الاكتشاف الجديد تم بالاستعانة بالبيانات التي أتاحها قمر مسح الكواكب الخارجية بتقنية العبور "تيس" حيث سمحت هذه البيانات بتأكيد اكتشاف كوكبين من العمالقة الغازية الصغيرة في نظام كوكبي واحد من قبل فريق مرصد الإمارات الفلكي.

وكشف سلام عن أن اكتشاف الكوكبين يفسر الكثير حول كيفية تطور الكواكب الصغيرة ونضجها ، والتغيرات التي تطرأ في غلافها الجوي ومداراتها حول النجم ، وبنيتها بشكل عام من قبل البيئة المحيطة بها ويساعد على تحسين فهمنا لتطور النظام الكوكبي في المليار السنة الأولى بعد التكوين.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الاكتشافات النوعية، سيتمكن علماء الفلك من إجراء دراسات حول تطور النظم الكوكبية من خلال المقارنة الإحصائية بين النظم الكوكبية الصغيرة والقديمة، والتي بدورها تعطي معلومات عن كيفية تطور الكواكب الخارجية.

ولدعم مشاهدات مرصد الإمارات الفلكي قامت مراصد عالمية أخرى مثل مرصد لاس كمبريس في تشيلي بالإضافة إلى تلسكوب جاليليو الأمريكي في جزيرة سان ميجيل دي لا بالم بإجراء أرصاد انتهت بتأكيد اكتشاف مرصد الإمارات الفلكي المشترك للنظام الكوكبي الثنائي.