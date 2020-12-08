تكنولوجيا: Apple تقدم AirPods Max، تجربة AirPods الساحرة في تصميم رائع يغطي الأذنين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Apple اليوم عن AirPods Max، وهي سماعات رأس لاسلكية مبتكرة تقدم روعة تجربة AirPods في تصميم يغطي الأذنين مع صوت عالي الدقة. وتجمع AirPods Max بين تصميم صوتي خاص، وشرائح H1، وبرامج متطورة لتشغيل الصوت الحسابي، لينعم مستخدموها بتجربة استماع لا مثيل لها مع الموازنة الصوتية المتكيّفة وميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت وميزة الصوت المكاني. وتأتي AirPods Max بخمسة ألوان مبهرة هي الرمادي الفلكي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي، وتتوفر للطلب بدءاً من اليوم على أن تتوفر بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.

قال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة Apple: ”تحتل AirPods الصدارة ضمن سماعات الرأس الأكثر شهرة في العالم، نظراً لما تتميز به من سهولة الإعداد، وجودة الصوت المذهلة، والتصميم المميز. ومعAirPods Max، نقدم روعة تجربة سماعات AirPods في تصميم مذهل يغطي الأذنين مع صوت عالي الدقة. وبفضل ما تتميز به AirPods Max من تصميم صوتي خاص، وشرائح H1 القوية، وبرامج متطورة، فهي قادرة على استخدام الصوت الحسابي، لتقدم لمستخدميها تجربة استماع شخصية لاسلكية لا تضاهى.“ تصميم صوتي خاص صُنعت جميع أجزاء AirPodsMax، بدءاً من الإطار المحيط بالرأس وصولاً إلى بطانة الأذنين، بدقة بالغة لتقدم أداء صوتياً استثنائياً يلبي احتياجات كل مستخدم. ويحتوي الإطار المحيط بالرأس على قماش شبكي قابل للتنفس بحيث يعمل على توزيع وزن السماعات بشكل متساوٍ والتخفيف من شدة الضغط على الرأس، وهو مصنوع من الستانلس ستيل ليوفر القوة والمرونة والراحة بما يناسب مجموعة كبيرة من أشكال الرأس وأحجامه. كما أن الذراعين القابلتين للتعديل حول الرأس تمتدان بسلاسة وتُثبتان بسهولة للحفاظ على المقاس المطلوب. كل غطاء أذن مرتبط بالإطار المحيط بالرأس من خلال آلية متطورة تعمل على موازنة وتوزيع ضغط غطاء الأذن وتتيح تدويره بشكل مستقل بحيث يتناسب مع تفاصيل رأس المستخدم. وتستخدم بطانة كل أذن إسفنجاً مطاطياً مصمماً خصيصاً لعزل الصوت لتثبيت محكم وعزل صوتي فعال، ويعد هذا من العوامل المهمة في توفير صوت غامر للحواس. أما التاج الرقمي Digital Crown المستوحى من AppleWatch فيوفر إمكانية التحكم في مستوى الصوت بكل دقة ويتيح إمكانية تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتاً، وتخطي المقاطع الصوتية، والرد على المكالمات الهاتفية أو إنهائها، وتفعيل Siri. تجربة استماع لا مثيل لها تتميز AirPodsMax بمحرك ديناميكي 40 مم من تصميم Apple يوفر صوتاً يغمر حواسك بطبقات الباس الغنية والعميقة والطبقات المتوسطة الدقيقة والطبقات العالية الواضحة، وهكذا يمكنك أن تسمع كل نوتة. كما أن هناك محرك فريد من نوعه يتألف من قطعتي مغناطيس دائريتين من معدن النيوديميوم يسمح لسماعة AirPods Max بالحفاظ على نسبة التشويش التوافقي الكلي في مستوى أقل من 1 بالمئة عبر الطيف المسموع بأكمله، حتى عند استخدام الحد الأقصى للصوت.1 ونظراً لأن AirPodsMax مزودة بشريحة H1 من تصميم Apple في كل غطاء أذن، بالإضافة إلى التصميم الصوتي الخاص والبرامج المتطورة، فهي تستخدم الصوت الحسابي لتقديم تجربة استماع بأعلى جودة ممكنة. ويستخدم الصوت الحسابي 10 نوى صوتية داخل الشرائح قادرة على تنفيذ 9 مليار عملية في الثانية، لتوفير تجربة استماع غير مسبوقة تشمل موازنة الصوت المتكيّفة، وميزة إلغاء الضجيج النشط، ونمط شفافية الصوت، وميزة الصوت المكاني. موازنة الصوت المتكيّفة : تستخدم AirPodsMax موازنة الصوت المتكيفة لتكييف الصوت مع التثبيت المحكم لبطانة الأذن من خلال قياس إشارة الصوت التي تصل إلى المستخدم وضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة في الوقت الفعلي، لتقدم تجربة صوتية غنية لا تفوّت أدق التفاصيل.

إلغاء الضجيج النشط : تقدم AirPodsMax صوتاً غامراً للحواس من خلال ميزة إلغاء الضجيج النشط، ليتسنى للمستخدمين التركيز على ما يستمعون إليه. ويتميز كل غطاء أذن بثلاثة ميكروفونات بعكس اتجاه الأذن لاكتشاف الضوضاء المحيطة، في حين يعمل ميكروفون واحد داخل غطاء الأذن على مراقبة الصوت الذي يصل إلى أذن المستخدم. وباستخدام الصوت الحسابي، تتكيف ميزة إلغاء الضجيج بشكل مستمر مع ضبط مقاس السماعة وحركتها في الوقت الفعلي.

نمط شفافية الصوت : مع AirPodsMax، يمكن للمستخدمين التبديل إلى نمط شفافية الصوت للاستماع إلى الموسيقى مع سماع الأصوات المحيطة بهم في آن واحد، ما يضمن أن يكون كل شيء طبيعياً، بما في ذلك صوت المستخدم نفسه، في حين يتم تشغيل الصوت بصورة مثالية. ويمكن التبديل بين ميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت بضغطة واحدة باستخدام زر ضبط الضجيج.

الصوت المكاني: تستخدم AirPodsMax ميزة الصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس لوضع صوت افتراضي في أي مكان، لتقدم تجربة صوتية غامرة شبيهة بتجربة السينما للمحتوى المسجل بنظام 5.1 و7.1 وDolby Atmos. كما تستخدم هذه الميزة الجيروسكوب ومقياس التسارع في AirPods Pro وiPhone أو iPad لتتبّع حركة رأس المستخدم وجهازه ومقارنة بيانات الحركة، ثم تعيد رسم خريطة مجال الصوت ليبقى المستخدم في تناغم تام مع جهازه حتى عند تحريك رأسه.

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