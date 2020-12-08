فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 8, 2020 60 الكشف عن حجم شاشة أجهزة #GalaxyS21 القادمة ???? حسب المسرب Ice Universe فحجم الشاشة لأجهزة سامسونج القادمة كالتالي: ⚫هاتف S21 بشاشة 6.2″ ⚫هاتف S21+ بشاشة 6.7″ ⚫هاتف S21 Ultra بشاشة 6.8″

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