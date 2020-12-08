Google Stadia تتوسع دوليًا مع توفير البث المباشر إلى يوتيوب

دبي - يزن راشد - تتيح خدمة الألعاب السحابية Google Stadia لجميع المستخدمين البث المباشر للألعاب إلى يوتيوب

وكان من المفترض منذ البداية أن تعمل Google Stadia و YouTube معًا، بحيث يمكن النقر فوق إعلان يوتيوب لبدء تشغيل اللعبة، ويمكن لمستخدمي يوتيوب دعوة المشاهدين للانضمام إلى اللعبة.

كما كان من المفترض أن يتمكن صناع المحتوى من البث المباشر لألعاب Google Stadia إلى يوتيوب بعد الضغط على زر ضمن ذراع التحكم.

ولم يحدث أي من هذه الأشياء عند إطلاق الخدمة رسميًا في شهر نوفمبر الماضي، لكن شركة جوجل قد غيرت الأمور الآن.

وتشير التقارير إلى أن الميزة بدت وكأنها قيد التشغيل، وكان من الممكن ربط الحساب ضمن يوتيوب بحساب خدمة الألعاب السحابية من جوجل، وذلك بالرغم من عدم القدرة على البث حتى الآن.

ووفقًا للمعلومات، لا يزال يتعين على المستخدم منح البث المباشر عنونًا وتعديل بعض الإعدادات، مثل هل البث مناسب للأطفال، وذلك للامتثال لقواعد حماية الأطفال.

كما أنه ليس من الواضح هل ستتمكن من البث بدقة 4K كما وعدت الخدمة في الأصل، ومن المحتمل أيضًا أن تحتاج إلى اشتراك Stadia Pro بقيمة 9.99 دولارات شهريًا للقيام بذلك.

وتتوسع خدمة Google Stadia دوليًا، حيث تضيف ثمانية بلدان أخرى في أوروبا، وتشمل الأسواق الجديدة النمسا والتشيك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسويسرا.

ويصل بذلك العدد الإجمالي للدول التي تدعم خدمة الألعاب السحابية إلى 22 دولة، ويجب أن تكون الخدمة متاحة في المواقع المضافة حديثًا في غضون 24 ساعة، وتقول جوجل: إنك تحتاج إلى حساب ضمن خدمة جيميل للتسجيل.

واحتفلت الخدمة في الشهر الماضي بمرور عام على إطلاقها بشكل رسمي من خلال عدد كبير من الإعلانات الجديدة، ومن ضمنها خططها لتقديم إصدار iOS، الذي يتوفر عبر متصفح سفاري ضمن الهاتف المحمول.

وتستعد جوجل الآن لإطلاق لعبة Cyberpunk 2077، التي من المفترض وصولها عبر منصات الألعاب وأجهزة الحاسب وخدمة Google Stadia في وقت واحد في العاشر من ديسمبر.

وتوفر الشركة عرضًا ترويجيًا محدودًا يمنح المستخدمين الذين طلبوا اللعبة سابقًا إصدارًا مجانيًا من Stadia Premiere Edition، الذي يتضمن ذراع التحكم لخدمة Google Stadia و جهاز Chromecast Ultra.