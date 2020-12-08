جوجل تجلب ميزات جديدة لهواتف Pixel

دبي - يزن راشد - تصدر شركة جوجل بشكل روتيني ميزات جديدة لهواتف Pixel، بحيث إنّ تحديث شهر ديسمبر يجلب معه العديد من الميزات الجديدة البارزة.

ويتم طرح التحديث الآن لجميع هواتف Pixel المدعومة مع تحسينات الأمان والأداء الحالية، ومع ذلك، يتضمن التحديث أيضًا العديد من الميزات الجديدة، إلى جانب توسيع الميزات إلى هواتف Pixel الأقدم.

ووسعت جوجل وصول ميزة Hold For Me إلى Pixel 3، وهي الميزة التي أطلقتها مع Pixel 5، ومن شأنها أن تجعل مساعد جوجل ينتظر على الخط بدلًا من صاحب الجهاز عند الاتصال بالرقم المجاني لنشاط تجاري ما.

وينطبق الشيء نفسه على Extreme Battery Saver، وهي أداة من شأنها أن تحد من التطبيقات التي يمكن تشغيلها عندما تبدأ بطارية هاتفك في النفاد في محاولة لإطالة عمر البطارية.

وحصل تطبيق مكالمات الفيديو Duo من على ميزة مشاركة الشاشة في المكالمات الجماعية، لكنك تحتاج إلى الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو شبكة الجيل الخامس لتتمكن من استخدامها.

كما حصل تطبيق خدمة Google Photos على علامة تبويب جديدة عند تحرير الصورة، بحيث تظهر لك اقتراحات لتحرير الصورة.

وتتضمن أبرز التحسينات كيفية الاتصال اللاسلكي بهاتفك، واستخدام البطارية والشحن، وجودة الصوت.

وتستخدم ميزة Adaptive Sound ميكروفون الهاتف لتقييم الصوتيات في الغرفة التي توجد فيها، وضبط الإعدادات لموازن الصوت بالنسبة لتطبيقات معينة.

وتعتبر مثل هذه النوعية من الإمكانات خاصة لمكبرات الصوت الذكية المتطورة، لكن من المنطقي تمامًا امتلاكها في الهاتف.

ويكتسب هاتفا Pixel 5 و Pixel 4A 5G إعدادات البطارية التكيفية الجديدة التي تحدد هل من المحتمل أن تتأخر عن وقت الشحن المعتاد وإجراء تعديلات لضمان استمرار البطارية لفترة أطول.

بينما تساعد ميزة Adaptive Charging في تحسين صحة البطارية من خلال التحكم في سرعة شحن الهاتف – مثلما فعلت آبل مع هواتف آيفون في السنوات القليلة الماضية.

وتنتقل الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس الآن بين LTE و 5G بناءً على التطبيق الذي تستخدمه.

وهناك مجموعة من الميزات الأخرى المدرجة في التحديث، مثل: الخلفيات الجديدة وأيقونات التطبيقات الجديدة والترجمة الجديدة أيضًا، وفي ما يلي الجدول الكامل للميزات الجديدة وهواتف Pixel التي حصلت عليها: