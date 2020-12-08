شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ناسا تكشف عن صورة لسحب مخيفة شبيهة بالفقاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعتقد للوهلة الأولى عند رؤية هذه الصورة أنها مشهد من فيلم خيال علمى، إلا أن هذه الصورة المخيفة للسحب الشبيهة بالفقاعات حقيقية للغاية، وقد التقطها سائح فوق جبل رشمور فى سبتمبر، ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تم التقاط الصورة المذهلة بواسطة المصور Laure Mattuzzi ، ونالت اعجاب كبير من قبل وكالة ناسا.

وعلقت ناسا على الصورة قائلة: "ماذا يوجد تحت تلك الغيوم الغريبة؟ إذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية رؤوس أربعة رؤساء أمريكيين سابقين منحوتة فى جبل رشمور الشهير فى ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية ".



الغيوم

تسمى الغيوم الشبيهة بالفقاعات سحاب الماماتوس، ولها شكل دائرى مميز، إذ أوضحت وكالة ناسا: "على عكس السحب العادية ذات القاع المسطح التى تتكون عندما ترتفع الهضاب الهوائية الرطبة والهادئة وتتشكل غيوم الماماتوس الوعرة مع غرق الجيوب الهوائية الجليدية والمضطربة وتسخن، ومثل هذا الهواء المضطرب كثيرًا ما يكون مصحوبًا بعاصفة رعدية".

وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، تعد سحب الماماتوس من أكثر أشكال السحاب غرابة، إذ قال: "تعد غيوم الماماتوس من أكثر تكوينات الغيوم تميزًا مع سلسلة من الانتفاخات أو الأكياس الخارجة من قاعدة السحابة، ويمكن أن يختلف شكل تكوينات الماماتوس بشكل كبير؛ من الشكل البارز الكلاسيكى إلى أنبوب ممدود يتدلى من السحابة".