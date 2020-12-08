شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إشارات مرور ذكية تحذر السائقين من المخاطر والحوادث على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد بولندا رائدة فى مجال إشارات الطرق الجديدة التى تجمع بين مجموعة من أجهزة الاستشعار لمراقبة حركة المرور على الطرق وظروفها لتحذير السائقين من المخاطر على الطريق أمامهم، ويقوم الباحثون بتطوير لافتات "ذكية" للطرق السريعة لتتبع حجم حركة المرور وتنبيه السائقين فى الوقت الفعلى بالمخاطر المحتملة كجزء من مشروع وطنى يسمى INZNAK.

وتقيس العلامات أيضًا الظروف الجوية وتستخدم عدة أشكال من الرادار، بما فى ذلك أجهزة استشعار ناقلات الصوت (AVS) ، المستخدمة تقليديًا للتطبيقات تحت الماء.

وتقرأ AVS الموجات الصوتية المنعكسة وتحسب حركة المرور على امتداد معين من الطريق السريع، والتى يمكن بعد ذلك نقلها إلى السائقين للتحذير من الازدحام.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تأتى لافتات الطرق الذكية أيضًا مزودة برادار دوبلر مدمج - وهى تقنية رادار متخصصة تعتمد على تأثير دوبلر، إذ يتم استخدام رادار دوبلر بالفعل على طول الطرق لقراءة مدى سرعة حركة السيارات وإخبار السائقين بإبطاء السرعة إذا كانوا يسافرون فوق الحد الأقصى للسرعة، وكذلك فى بنادق الشرطة.

فى إشارات الطرق الذكية، يقيس رادار دوبلر سرعة الأجسام مثل السيارات أو قطرات هطول الأمطار التى تضرب الطرق.

عند طرحها، ستتواصل شبكة كاملة من اللافتات أيضًا عبر تقنية السيارة إلى كل شيء (V2X) - وهى شكل من أشكال شبكة Wi-Fi مصممة للأشياء سريعة الحركة التى تتيح للهواتف الذكية والسيارات التى تدعم تقنية Bluetooth التحدث مع بعضها البعض.

يتم تمويل المشروع بأكمله من قبل المركز الوطنى البولندى للبحث والتطوير، الوكالة العامة للابتكار العلمى فى البلاد.

يصف الباحث الرئيسى فى المشروع Andrzej Czyzewski ، من جامعة جدانسك للتكنولوجيا فى بولندا، عمله فى الاجتماع 179 للجمعية الصوتية الأمريكية، الذى يُعقد فى الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر.

قال Czyzewski: "يمكننا معايرة مستشعر ناقل الصوت [AVS] بحيث يمكن استخدامه لقياس حجم حركة المرور على الطرق السريعة وإحصاء المركبات من خلال تحليل الضوضاء التى تنبعث منها أثناء مرورها، وعندما يتم تنفيذه بنجاح ، ستتواصل الأجهزة التى طورناها مع بعضها البعض فى تقنية V2X وستتفاعل بنشاط مع حالة المرور، ونقترح للسائقين السرعة المناسبة للوضع."

كان من المقرر طرح هذه التكنولوجيا فى وقت سابق من هذا العام، لكن الوباء أدى إلى تباطؤ الإنتاج، وفقًا لـ Czyzewski.

ستتواصل إشارات الطرق INZNAK مع بعضها البعض فيما يتعلق بالبيانات مثل الأحوال الجوية وحالة سطح الطريق وحجم حركة المرور ومتوسط ​​سرعة المركبات وأحداث الطرق المكتشفة، مثل الحوادث أو الازدحام.

ستقوم كل علامة بتشغيل خوارزمية لمعالجة تلك البيانات وحساب الحالة الحالية لقسم مخصص من الطريق وظروف القيادة.