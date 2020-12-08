شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Cyberpunk 2077 .. موعد طرح اللعبة وكل ما تريد معرفته عنها من تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Cyberpunk 2077 واحدة من أهم ألعاب 2020 وسيتم إطلاقها رسميا يوم 10 ديسمبر، كما يمكنك تحميل Cyberpunk 2077 مسبقًا على عدد من المنصات، إذ قدم المطورون بشركة CD Projekt RED البولندية الكثير من المعلومات حول كيفية سير العملية والأوقات التى سيتم فيها تشغيل كل شيء.

ومع ذلك، بينما ستتمكن من لعب Cyberpunk 2077على PS5 و Xbox Series X ، لن يكون الإصدار الرسمى من اللعبة من الجيل التالى متاحًا خلال العام الجارى 2020.

وقال ميشال نوفاكوسكى من Projekt Red فى وقت سابق من هذا العام: "عندما يتعلق الأمر بإصدار مناسب كامل من الجيل التالى من Cyberpunk 2077، سيأتى هذا لاحقًا، لم نعلن متى وليس لدى تعليق جديد هنا على ذلك".

وأضاف: "لكن التصحيح سيكون متاحًا لكل من يشترى إصدار Xbox One ، والآن من البداية، بمجرد أن يصبح هذا التحديث متاحا، سيكون بإمكانهم تنزيله مجانًا، وهذا هو الإعلان الذى أصدرناه رسميًا ".

فى الوقت الحالى ليس هناك ما يضمن ما إذا كانت إصدارات الجيل التالى من Cyberpunk 2077 ستكون متاحة فى عام 2021، أو ما إذا كان تاريخ الإصدار سيتأخر، ومع ذلك، عند توفر إصدارات الجيل التالى، سيتمكن اللاعبون من ترقية Cyberpunk 2077 من PS4 إلى PS5 ومن Xbox One إلى Xbox Series X.

هل يمكنك تحميل CYBERPUNK 2077 بشكل مسبق؟

بدأ التحميل المسبق لـ Cyberpunk 2077 على الكمبيوتر الشخصى يوم 7 ديسمبر، الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش، ثم على Steam فى الساعة 4 مساءً بتوقيت جرينتش فى نفس اليوم.

وتم تحميل Cyberpunk 2077 مسبقا بالفعل على Xbox One و Xbox Series X لأى شخص قام بطلب اللعبة مسبقًا، مع إمكانية التحميل المسبق لـ Cyberpunk 2077 على PS4 و PS5 اليوم 8 ديسمبر.

متى يمكنك بدء لعب Cyberpunk 2077؟

أعلن المطورون CD Projekt RED أنه تم تحديد وقت إصدار Cyberpunk 2077 فى المملكة المتحدة الساعة 12:00 صباحًا فى 10 ديسمبر 2020، وهذا مخصص لكل من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، مما يعنى أن اللاعبين سيكونوا قادرين على تسجيل الدخول واللعب بدءًا من منتصف الليل يوم الإطلاق.

وفى الوقت نفسه، سيتمكن لاعبو أجهزة الألعاب فى جميع أنحاء العالم من الوصول إلى Cyberpunk 2077فى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

يختلف وقت إصدار الكمبيوتر الشخصى و Stadia قليلاً، حيث تم تحديد موعد الإطلاق فى منتصف الليل بتوقيت جرينتش.

وهذا يعنى أن لاعبى ألعاب الكمبيوتر الشخصى و Google Stadia فى الولايات المتحدة سيحصلون على إمكانية الوصول بدءًا من الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفى فى 9 ديسمبر 2020.

وقالت رسالة من CD Projekt RED ما يلي: "بالنسبة لمشغلات الكمبيوتر الشخصى و Stadia ، يكون الإصدار متزامنًا ومجدولًا فى منتصف الليل بتوقيت جرينتش، ولجميع مشغلات وحدة التحكم - منتصف الليل بالتوقيت المحلي."