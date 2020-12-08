شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تنتج أكبر طائرة بدون طيار فى العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت شركة Aevum الأمريكية الخاصة أكبر طائرة بدون طيار فى العالم، مخصصة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة، وقد أطلقت الشركة على هذه الطائرة اسم Ravn X، وأبعادها: الطول 24 مترا، الارتفاع 5.5 متر وطول الجناحين 18 مترا، وأقصى حمولة لهذه الطائرة 25 طنا، ويمكنها الإقلاع والهبوط على مدرج طوله 1.6 كلم، وتستخدم وقود الطائرات الاعتيادى.





ويفترض أن هذه الطائرة بعد الإقلاع تحلق على ارتفاع كبير، وبعد ذلك ينفصل عنها حامل القمر الصناعى الصغير، الذى يحلق باتجاه المدار المقرر، أما الطائرة من دون طيار فتعود إلى الأرض، وفقا لـ"سكاى نيوز".

ويشير المنتجون إلى أن هذه الطائرة يمكنها التحليق عمليا فى جميع الظروف المناخية وإطلاق قمر صناعى كل ثلاث ساعات، وقعت الشركة المنتجة اتفاقا مع القوات الفضائية الأمريكية لإطلاق الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية الصغيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الأقمار الصناعية من على متن الطائرات، ليس أمرا جديدا، فقد سبق أن أطلقت مركبة Unity الفضائية لشركة Virgin Galactic من طائرة، ولكن الذي يميز Ravn X هو أنها من دون طيار.