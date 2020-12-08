صورة مسربة تكشف مواصفات هاتفي Galaxy S21+ و S21Ultra

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 6 ساعات

من المقرر أن تعلن شركة الهواتف الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ ، رسميا عن سلسلة “ GALAXY S21″ المنتظرة، في حدث سيعقد في منتصف شهر يناير العام المقبل.

ومن المقرر أن يطرح العملاق الكوري الجنوبي خلال شهر يناير سلسلة GALAXY S21 التي تتضمن ثلاثة من الإصدارات الجديدة GALAXY S21، و GALAXY S21 Plus، وأيضاً GALAXY S21 Ultra.

بعد ساعات فقط من نشر عروض أكثر دقة لسلسلة Galaxy S21 5G بأكملها، ظهرت أول صورة مباشرة لمجموعة سامسونغ الرئيسة التالية على الإنترنت وهي تؤكد بعض التفاصيل المهمة، وفق موقع ”سام موبايل“.

وتكشف الصور الحية عن تصميم نتوء الكاميرا الجديد من سلسلة Galaxy S21 Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra.

وتأتي نتوء كاميرا Galaxy S21+ بثلاثة مستشعرات ولكنه ليس كبيرًا بما يكفي لفلاش LED، في المقابل يحتوي Galaxy S21 Ultra على خمسة مستشعرات، وفلاش LED، وما يبدو أنه وحدة ضبط تلقائي للصورة بالليزر مماثلة لتلك المستخدمة في Galaxy Note 20 Ultra.

ووفقا لتقرير منصة “ Sakitech “ المعنية بأحدث الأخبار التقنية، يأتي هاتف كاميرا “ Galaxy S21 Ultra“ بخمسة مستشعرات تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا فائقة العرض بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة تكبير بصري 10X، وكاميرا مقربة (ثانية) بدقة 10 ميغابكسل أسفل فلاش LED مباشرة، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الخامس عبارة عن نظام ضبط تلقائي للصورة بالليزر بدلاً من مستشعر 3DTime-of-Flight.

أما بالنسبة لهاتف Galaxy S21 Plus، فيأتي بمستشعرات رئيسية بدقة 12 ميغابكسل وعريضة للغاية بالإضافة إلى تقنية للتصوير عن بُعد بدقة 64 ميغابكسل، ويزعم المصدر أن Galaxy S21 القياسي سيكون له نفس تكوين الكاميرا تمامًا مثل Galaxy S21 Plus على الرغم من أن أبعاد نتوء الكاميرا من المحتمل أن تختلف.

وإضافة إلى إعداد الكاميرا الخلفية، من المفهوم أن كلا الجهازين يتميزان بنتوءة كاميرات سيلفي في المقدمة، أما بالنسبة للمواد المصنوع منها الجهازين، فإن Galaxy S21 Ultra يأتي من الزجاج ولكن لا تزال هناك بعض التكهنات حول المواد التي اختارتها سامسونغ لجهاز Galaxy S21+.

جدير بالذكر أن سلسلة هواتف GALAXY S21 من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، كما تنطلق هذه الإصدارات في بعض الأسواق برقاقة معالج Exynos 2100 الجديدة من سامسونغ.

أخيرًا، لدى سامسونغ مجموعة من الألوان المخطط لها لسلسلة Galaxy S21، وتظهر الصور الحية اليوم النماذج باللون الأسود الماط الذي يتميز بلمسة نهائية غير لامعة بدلاً من الطلاء اللامع الذي تم استخدامه في أجهزة Galaxy S20 و Note 20 السوداء، من المتوقع أن يتم الكشف عن تشكيلة Galaxy S21 في منتصف يناير.

