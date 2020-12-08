تكنولوجيا: ابل تدعم Apple Music الآن على الأجهزة المميزة بمساعد جوجل الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دعم خدمة Apple Music على الأجهزة التي تأتي بمساعد جوجل الرقمي، حيث يتم دفع الخدمة الآن للأجهزة المميزة بمساعد جوجل الرقمي والتي تشمل المكبرات الصوتية من سلسلة Nest وGoogle Home، أو الأجهزة المقدمة من الشركات الأخرى.
تتيح شركة ابل الآن للمشتركين في خدمة الموسيقى Apple Music ربط الحساب الخاص بهم الآن بالأجهزة التي تأتي بمساعد جوجل الرقمي عبر تطبيق Google Home على الهاتف.
أيضاً تؤكد ابل على أن خدمة Apple Music ستعمل فور الإنتهاء من الإقتران بالحساب عبر تطبيق Google Home على هاتف الأيفون، حيث سيتاح للمستخدم إلقاء الأوامر الصوتية على مساعد جوجل الرقمي لتشغيل الموسيقى، أو مسارات الموسيقى المختلفة التي تصل إلى 70 مليون مسار في Apple Music.
كما تتضمن خدمة Apple Music قوائم تشغيل الموسيقى، والأغاني المفضلة في حساب المستخدم الخاص على خدمة الموسيقى.
يذكر أن التفاصيل الأولى حول خطط ابل لدعم خدمة Apple Music على الأجهزة المميزة بمساعد جوجل الرقمي رصدت منذ عام تقريباً في تطبيق Google Home، واليوم تتوفر الميزة رسمياً للمستخدمين.
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