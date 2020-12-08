«جوجل» تمنح أصحاب هواتف «أندرويد» هدايا استثنائية

ذكرت وسائل إعلامية أن شركة "جوجل" الأمريكية قررت منح أصحاب هواتف "أندرويد" هدايا استثنائية.

وأفاد موقع "تايمز نيوز ناو"، في تقرير له نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية"، بأن جوجل قررت منح مستخدمي متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني على هواتف "أندرويد" إمكانية إرسال بطاقات هدايا رقمية على نظامها الأساسي.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن تلك الهدايا الاستثنائية من جوجل جاءت بالشراكة مع شركة "كويكليفر" المملوكة لشركة "بن لابس".

وسيتيح هذا إمكانية إرسال بطاقات هدايا افتراضية من جوجل لأكثر من 150 علامة تجارية عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت.

وأضاف الموقع أن هذه الهدايا من جوجل تشمل هدايا من شركات مثل أوبر وأمازون وجوجل نفسها.

ويمكن البحث عن ميزة الهدايا الافتراضية على "جوجل بلاي" عن طريق كتابة كلمة "Woohoo" في أيقونة البحث، لتتمكن من الاختيار بين الهدايا المختلفة عبر التطبيق وإرسالها لمن تحب أو تفضل.

كما يمكن الوصول إلى هدايا جوجل عن طريق الدخول إلى قسم "بيزنس"، لتجد الهدايا متاحة من مختلف العلامات التجارية.