فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 8, 2020 185 إفتتاح أول الطرق المبنية من ألواح الطاقة الشمسية في أمريكا ???? ألواح الطاقة الشمسية المصنعة في فرنسا قوية كفاية لتحمل مرور السيارات فوقها وتمتص أشعة الشمس لتوليد طاقة نظيفة كافية لتشغيل محطة شحن لسيارات كهربائية.

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