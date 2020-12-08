شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أعرف أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 7 Plus والان مع تفاصيل الخبر
iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.
iPhone 7 Plus: يأتى بشاشة 5.5 بوصة
iPhone 12 Pro: تبلغ 2532× 1170بيكسل.
iPhone 7 Plus: تبلغ 1920 × 1080 بيكسل.
iPhone 12 Pro: شاشة OLED.
iPhone 7 Plus: شاشة IPS LCD.
iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic
iPhone 7 Plus: معالج A10
iPhone 12 Pro: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 7 Plus: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 12 Pro: نظام iOS 14
iPhone 7 Plus: نظام iOS 14
iPhone 12 Pro: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.
iPhone 7 Plus: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.
iPhone 12 Pro:بدقة 12 ميجابيكسل.
iPhone 7 Plus: بدقة 7 ميجابيكسل.
iPhone 12 Pro:بقوة 2815 mAh.
iPhone 7 Plus: بقوة 2900 mAh
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