تكنولوجيا: شاومي تحدد 16 من ديسمبر لإطلاق جهاز تلفاز Mi QLED بدقة عرض 4K في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني شاومي إعلان تشويقي جديد تحدد من خلاله موعد الحدث القادم في 16 من ديسمبر لإطلاق جهاز Mi QLED بدقة عرض 4K في السوق الهندي.

أكدت شاومي على خططها لإطلاق إصدار جديد من أجهزة التلفاز المميزة بدقة عرض 4K في السوق الهندي خلال الشهر الجاري، كما تنطلق شاشة Mi QLED للبيع لاحقاً عبر موقع الشركة Mi.com، ومتاجر Mi.

ولقد قدمت شاومي خلال شهر نوفمبر من العام الماضي في الصين أكثر من إصدار من شاشات QLED من سلسلة Mi TV 5 Pro، بينما تنطلق شاشة QLED المميزة بحجم 55 إنش قريباً في السوق الهندي في خط إنتاج جديد للشركة بشعار”صنع في الهند”.

من جانب أحر أكد الإعلان التشويقي على بعض من المميزات المقدمة من شاومي في شاشة Mi QLED، حيث تأتي بتقنية Quantum Dot، وتدعم Dolby Vision، وأيضاً تقنية HDR 10 Plus، ومعايير Dolby Audio في الصوتيات، كما تدعم الإتصال عبر HDMI 2.1.

أيضاً تأتي الشاشة بتقنية Patchwall من شاومي مع نظام تشغيل الأندوريد، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول جهاز Mi بشاشة QLED حجم 55 إنش في الإعلان المرتقب.

المصدر

اعلان





