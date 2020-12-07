شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت 10 سيكون مزودا بالإعلانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
كما ستظهر الإعلانات ذات الصلة بمتصفح Microsoft Edge. والتي تطلب بملء الشاشة باستخدام Edge كمستعرض افتراضي و Bing كمحرك البحث الأساسي، وتقوم شركة "مايكروسوفت" حاليا باختبار وظائف مماثلة فقط، والتي ظهرت في الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل، وسيصل إلى المستخدمين النهائيين في عام 2021.
على جانب آخر كشف تقرير حديث لموقع mspoweruser الأمريكى أنه من المتوقع أن يكون Windows 10 21H1 أو "نسخة ويندوز 10 للنصف الاول من عام 2021" بمثابة تحديث بسيط، لكن التغييرات الحقيقية من المتوقع أن تصل في نسخة النصف الثاني من عام 2021 والتى ستحمل اسم Windows 10 21H2.
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