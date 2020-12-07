شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت 10 سيكون مزودا بالإعلانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة "مايكروسوفت" لإدخال الإعلانات في نظام التشغيل Windows 10، فعلى سبيل المثال، ظهر شعار جديد "احصل على المزيد من Windows" أعلى نافذة تطبيق "الإعدادات"/ وفي حال الضغط على الزر "Let's go"، فستفتح واجهة مع اقتراح لتجربة خدمات الشركة، على سبيل المثال، Windows Hello أو Your Phone أو Office 365، وسيظهر الشعار عند تثبيت التحديثات الشهرية أو بعد إعادة تشغيل النظام، بحسب ما نقلت الشركة.

كما ستظهر الإعلانات ذات الصلة بمتصفح Microsoft Edge. والتي تطلب بملء الشاشة باستخدام Edge كمستعرض افتراضي و Bing كمحرك البحث الأساسي، وتقوم شركة "مايكروسوفت" حاليا باختبار وظائف مماثلة فقط، والتي ظهرت في الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل، وسيصل إلى المستخدمين النهائيين في عام 2021.

على جانب آخر كشف تقرير حديث لموقع mspoweruser الأمريكى أنه من المتوقع أن يكون Windows 10 21H1 أو "نسخة ويندوز 10 للنصف الاول من عام 2021" بمثابة تحديث بسيط، لكن التغييرات الحقيقية من المتوقع أن تصل في نسخة النصف الثاني من عام 2021 والتى ستحمل اسم Windows 10 21H2.