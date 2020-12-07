شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يرغب الملياردير إيلون ماسك فى أن يدفن على سطح المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط الملياردير إيلون ماسك لبناء مدينة على سطح المريخ، وخلال حفل توزيع الجوائز فى برلين، سُئل الرئيس التنفيذى فى مقابلة على المسرح عما إذا كان يرغب فى أن يدفن على سطح المريخ، وهو الادعاء الذى قدمه عدة مرات على مر السنين، فقال ماسك: "اسمع، سنموت جميعًا يومًا ما، لذا إذا كنت ستموت يومًا ما، فحسنًا، هل أريد أن أدفن على سطح المريخ أو الأرض؟ يبدو المريخ رائعًا! تولد على الأرض، وتموت على المريخ".

وإذا نجح ماسك فى قضاء أيامه الأخيرة فى مستعمرته المريخية المخطط لها، فسيكون ذلك بمثابة صدمة كبيرة للعديد من منتقديه، ففى مقابلة الشهر الماضى، رفض المخرج الألمانى فيرنر هيرزوج "اليوتوبيا التكنولوجية" ووصفها بالفاحشة، بحجة أن الإنسانية يجب "ألا تكون مثل الجراد" تترك الأرض بعد استخدام مواردها لاستغلال كوكب آخر.

ووفقا لموقع "بيزنس لإنسايدر" البريطانى، رسم ماسك رؤيته عن مستعمرة المريخ بالعديد من المقابلات والأحداث العامة على مر السنين، فهى القوة الدافعة وراء تطوير مركبة الفضاء ستارشيب، وهى سفينة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل وستكون قادرة على الهبوط على المريخ، والتزود بالوقود باستخدام موارد الكوكب.

وإذا نجحت، فإن سبيس إكس ستنشئ مدينة قوامها مليون شخص على الكوكب الأحمر بحلول عام 2050 - وربما تكون الخطوة الأولى نحو إعادة تأهيل الكوكب بالكامل.

وخلال الحدث الذى أقيم يوم الثلاثاء الماضى، والذى حصل فيه ماسك على جائزة أكسل سبرينجر التى تُمنح إلى "الشخصيات البارزة المبتكرة بطريقة غير عادية"، قال إنه "واثق تمامًا" من وصول البشر الأوائل إلى المريخ فى غضون ست سنوات تقريبًا.