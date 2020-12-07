تكنولوجيا: أوضح الصور لهواتف سامسونج المرتقبة Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وأيضاً S21 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود سلسلة هواتف Galaxy S21 للأضواء من جديد اليوم في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد، حيث تأتي الصورة الجديدة اليوم بوضوح وجودة أعلى لتكشف عن تفاصيل تصميم سلسلة Galaxy S21.

تستعد العملاق الكوري لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف Galaxy S في الربع الأول من عام 2021، ومن جديد يقدم موقع LetsGoDitigal نظرة أوضح لتصميم كلاً من هواتف Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus وأيضاً S21 Ultra.

هاتف Galaxy S21 Ultra

يختلف هاتف Galaxy S21 Ultra عن الإصدارات الرئيسية من هواتف Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، كما تأتي وحدة الكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية، وفلاش LED، مع مستشعر ISOCell Vizion 3D ToF جديد.

كما تضم إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار مستشعر HM3 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يأتي بتحسينات بنسبة 12% في حساسية الإضاءة، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً تأتي إعدادات الكاميرة باثنان من المستشعرات بدقة 10 ميجا بيكسل لدعم التكبير، حيث يدعم مستشعر periscope تكبير بصري حتى 10 مرات، بينما يدعم المستشعر الثاني تكبير بصري حتى 3 مرات، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 40 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف Galaxy S21 Ultra بحجم شاشة 6.8 إنش، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني، مع معدل تحديث 120Hz، مع دقة عرض 1440 بيكسل، أيضاً تقدم سامسونج الهاتف برقاقة معالج Exynos 2100 في الأسواق العالمية، أو Snapdragon 888 في سوق كوريا الجنوبية، أيضاً من المقرر أن يدعم النموذجين الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً ينطلق الهاتف باثنان من النماذج حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 25W.

هاتف Galaxy S21 Plus

تقدم سامسونج هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش كما يدعم معدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بتصميم مسطح، ويأتي بقدرة بطارية من 4500 mAh إلى 4800 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy S21 Plus بمعالج Exynos 2100 أو Snapdragon 888، كما يأتي الهاتف بألوان البنفسجي، والأسود، وأيضاً الفضي.

هاتف Galaxy S21

ينطلق هاتف Galaxy S21 بألوان الرمادي، والأبيض إلى جانب اللون البنفسجي والوردي، كما تتوافق إعدادات الكاميرة مع هاتف Galaxy S21 Plus، أيضاً يضم شاشة مسطحة بدقة 1080 بيكسل، كما تأتي الجهة الخلفية بتصميم من البلاستيك، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما ينطلق هاتف Galaxy S21 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

المصدر

اعلان





