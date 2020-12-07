شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر الجديدة.. تصميم استثنائي وبطارية تدوم أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق للساعة الذكية المتطورة HUAWEI WATCH GT 2 Pro بسعر يبلغ 4,999 جنيهاً مع هدية Smart Scale من هواوي في فترة الحجز المُسبق بدءً من يوم 7 ديسمبر في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين. تأتي HUAWEI WATCH GT 2 Pro بالإصدار الرياضي Night Black والإصدار الكلاسيكي Nebula Gray، حيث تتميز ساعة بمجموعة مراحل القمر الفاخرة – Moon Phase Collection التي تتيح للمستخدم رؤية مراحل القمر المختلفة في الوقت الحقيقي، حيث انها تعد من الميزات الهامة للمستخدم الذي يتطلع لرؤيتها في ساعة ذكية بسعر تنافسي. هذا بجانب التصميم الاستثنائي، وبطارية تدوم لمدة أسبوعين، وميزات مراقبة الصحة، وميزات تتبع اللياقة المتقدمة مع مقاومة الماء بمعيار 5 ATM3، ومجموعة واسعة من الخصائص.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "تحرص هواوي على تصميم منتجات مبتكرة دائماً وهذا ما يشهده المستهلك المصري في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء على حد سواء، ولأن هواوي تهتم كثيراً بنمط حياة المستهلكين، فنحن نركز على إضافة التكنولوجيا المبتكرة في أجهزتنا القابلة للارتداء، ولهذا نحن بصدد إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro في السوق المصري، لتمكين المستخدم من الاعتماد عليها كمساعد شخصي في القيام بجميع المهام اليومية بشكل سهل وسريع."

تعد ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر ساعة ذكية بسيطة ومريحة لكنها قوية. وجه الساعة مصنوع من الياقوت مع شاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة، وتأتي الساعة بهيكل خارجي صلب ومتين ومقاوم للخدش بينما إطار الساعة مصنوع من التيتانيوم. مع أكثر من 200 خيار لوجه الساعة للاختيار من بينها، تمنح ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر للمستخدمين العديد من خيارات التخصيص.

تستخدم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر شرائح منخفضة استهلاك الطاقة وخاصية Smart Power Saving 2.0 لمنحها عمر بطارية طويل يصل إلى أسبوعين، حتى في ظل الاستخدام العادي اليومي مع تشغيل ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية. توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر أكثر من 100 وضع للتمرين للاختيار من بينها.

تم تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد من الخصائص التي لم يشهدها في أية ساعة ذكية، حيث أن وظيفة مراحل القمر – Moon Phase توفر للمستخدمين مراقبة 8 مراحل للقمر طوال الشهر.

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، سواء كان ذلك للجري أو السباحة أو ممارسة رياضة أخرى، فهي تراقب معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومعدل ضربات القلب أثناء التمرين، وتنبيه ارتفاع معدل ضربات القلب، أعلى امتصاص للأكسجين، وقت الشفاء والمزيد. في سيناريوهات إدارة الصحة، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ومراقبة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وإخطارات معدل ضربات القلب غير الطبيعية، وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبع علمي للنوم ومراقبة الإجهاد طوال اليوم.

الجدير بالذكر، أن ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro متاحة للحجز المُسبق في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين.



ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro