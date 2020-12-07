شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة صينية تدين شركة Gionee بتهمة وضع برامج ضارة بـ 20 مليون هاتف ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة الصينية حكمًا فى قضية تتعلق بصانع الهواتف الذكية الصينى Gionee، حيث أدينت الشركة بأنها وضعت برمجيات خبيثة بأكثر من 20 مليون جهاز لجنى الأموال من الإعلانات غير المرغوب بها والأنشطة الضارة الأخرى دون علم المستخدم.

وبحسب موقع GSM الهندى، قامت Shenzhen Zhipu Technology Co. Ltd، وهى شركة تابعة لشركة Gionee، بزرع برمجيات "حصان طروادة" من خلال تحديث البرنامج باستخدام ما يسمى بتطبيق "Story Lock Screen"، وكانت أولى الأجهزة المصابة ببرنامج "دارك هورس" فى ديسمبر 2018، وتم تنفيذ المهمة حتى أكتوبر 2019، ويقال إن الشركة حققت خلال تلك الفترة حوالى 4.2 مليون دولار، أثرت على 21.75 مليون هاتف ذكي.

وقد تم العثور على كل من Xu Li و Zhu Ying و Jia Zhengqiang و Pan Qi مذنبين فى عملية التحكم بشكل غير قانونى فى الأجهزة المحمولة وحُكم عليهم بالسجن من 3 إلى 3.5 سنوات مع غرامة 200000 يوان صينى ( تعادل 30،000 دولار) لكل منهم.

على جانب أخر كشفت شركة هواتف صينية، عن تقنية شحن لاسلكي يمكنها شحن هاتف ذكي بالكامل خلال 19 دقيقة فقط، إذ يمكنها ملء بطارية قياسية، بسعة 4000 مللي أمبير، إلى 10 في دقيقة واحدة فقط و 50 بالمئة في ثماني دقائق، و 100% في 19 دقيقة، وللمقارنة، فإن تقنية الشحن اللاسلكي 30W Mi ، التي تم إصدارها العام الماضي، تشحن بطارية مماثلة بنسبة 50% في حوالي 25 دقيقة وإلى 100% في 69 دقيقة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها منشور على مدونة: "من المتوقع أن يضع إدخال تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة Mi 80W معيارًا جديدًا ليس فقط في مجال الشحن اللاسلكي ولكن في الشحن ككل".