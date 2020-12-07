شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكشفون عن تصميم خيالى لمدن على سطح المريخ يمكنها إيواء مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من العلماء والمهندسين المعماريين عن تصاميم مذهلة للمدن التى يمكن أن تأوى مليون شخص على سطح المريخ، حيث يقال إن المدن المكتفية ذاتيا تحمى السكان من الظروف القاسية على كوكب الأحمر من خلال وضع المنازل على جوانب المنحدرات، حيث تم وضع التصميمات من قبل شركة Abiboo Studio المعمارية، التى يقع مقرها الرئيسى فى إسبانيا والولايات المتحدة والهند.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فقد تم تطويرها بالشراكة مع The Sustainable Offworld Network (Sonet)، وهو فريق من الأكاديميين مكرسين لتطوير المستوطنات البشرية المستدامة فى عوالم أخرى، وبالنظر إلى الظروف الجوية القاتلة للمريخ، اختار المصممون جانب منحدر على سطح المريخ لبناء "مدينة عمودية".

ويعتمد هذا التصميم على أجزاء معيارية، بما فى ذلك مناطق الترفيه وأماكن زراعة الطعام، كما تحمى مبانيها العمودية السكان من الغلاف الجوى للمريخ من خلال دمج منازلهم فى وجوه جرف مقاومة للإشعاع، وبمجرد الذهاب إلى الكوكب الأحمر وبناء منزل كما لو كنت على الأرض سيؤدى إلى كارثة بسبب ضغط الهواء الشديد.

وقال مؤسس Abiboo ألفريدو مونيوز: "أجبرتنا أشعة الشمس وأشعة جاما على المريخ على بناء مساحات غير مكشوفة مباشرة للسماء"، وأضاف: "لو قمنا ببناء المبانى كما فى الأرض، فإن المبانى ستنفجر بفعل الضغط".

فيما يعد المشروع، المسمى Nüwa، يتصور خمس مدن على سطح المريخ تضم ما مجموعه مليون شخص، وتستوعب كل مدينة - بما فى ذلك العاصمة نوا - ما بين 200000 و250.000 مواطن، وبصرف النظر عن Nüwa، تتبع بقية المدن نفس الإستراتيجية الحضرية.

وهى تشمل مدينة Abalos، الواقعة فى القطب الشمالى للاستفادة من الوصول إلى الجليد، ومدينة Marineris، الواقعة فى الوادى الأكثر اتساعًا فى النظام الشمسي، ولعل الحل هو نموذج مرن وقابل للتطوير يمكن تطبيقه بسهولة فى العديد من مناطق المريخ الأخرى.

وفى تصميم هذه المدن المريخية، واجه المهندسون المعماريون هياكل محددة تضمن موطنًا مناسبًا للبشر وأشكال الحياة الأخرى، وقد تم تقديم التصميمات إلى مسابقة نظمتها جمعية المريخ فى وقت سابق من هذا العام، وتهدف مسابقة تصميم Mars City State إلى العثور على أفضل تصميم لدولة مدينة على المريخ يمكن أن تستوعب ما يصل إلى مليون شخص.