شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تتيح للمواطنين استخدام عملتها الرقمية فى التسوق عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت العملة الرقمية الرسمية فى الصين قابلة للاستخدام الآن بطريقة مجدية، إذ كشف تقرير لوكالة رويترز أن متجر JD.com الالكترونى الشهير يقبل الآن اليوان الرقمى لبعض عمليات الشراء على موقعه، مما يجعله أول منصة على الإنترنت تقبل الأموال الافتراضية، وستحتاج إلى تلقى العملة كجزء من منحة تجريبية على غرار اليانصيب للمقيمين فى سوتشو (بالقرب من شنجهاي)، لكنها خطوة كبيرة نحو تطبيع التنسيق.

بدأ تجارب اليوان الرقمي في عدة مدن صينية، في وقت مبكر من هذا العام، وبدأ في أكتوبر الماضى إصدار 10 ملايين يوان رقمي بشكل عشوائي لاختبار نظام الدفع الرقمي باليوان، وبحسب بعض الخبراء فإن نجاح تجربة اليوان الرقمي قد تدعم جهود بكين الرامية إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.

على عكس العملات المشفرة "التقليدية"، يتحكم البنك المركزى فى اليوان الرقمى، وتمنح هذه الخطوة الدولة مزيدًا من القوة، ومن الناحية النظرية، أكثر استقرارًا من التنسيقات المتقلبة بشكل متكرر مثل البيتكوين ، كما يمكن للصين أن تفعل المزيد لاحتضان مجتمع خالٍ من النقد دون الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.

لن تكون الصين وحدها، فهناك دول مثل اليابان وفنزويلا إما تستكشف أو تستخدم عملاتها الرقمية الخاصة، ويمكن لهذه الخطوة أن تضع الصين فى المقدمة فى الاستخدام الواقعى، وقد تغذى جهود الدول الأخرى لتطوير النقد الافتراضي.

ففى السويد؛ وهي الدولة الأقل استخداما للنقد فى العالم لا يتجاوز حجم الكاش 1%من الناتج المحلى، أما بريطانيا فقد تجاوز حجم المدفوعات عبر بطاقات الدفع استخدام النقود للمرة الأولى، خلال العام الماضي.