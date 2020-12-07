تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف Nokia 5.4 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD للإعلان قريباً عن هاتف Nokia 5.4، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هذا الإصدار إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

أكدت التسريبات التي جاءت اليوم على أن هاتف Nokia 5.4 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 662، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 ججيا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

كما أكدت التسريبات على أن هاتف Nokia 5.4 يأتي بشاشة LCD بحجم 6.39 إنش ودقة عرض 720 بيكسل، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تتميز الكاميرة الأمامية بتصميم ثقب الشاشة.

أيضاً من المتوقع وفقاً لما جاء في التسريبات أن يضم هاتف Nokia 5.4 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Nokia 5.4 بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع Quick Charge 3 مع قدرة متوقعة للشاحن 18W، ويضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C للشحن، لذا نترقب الإعلان الرسمي للتأكيد على هذه المواصفات خلال الفترة القادمة.

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