تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y52s في السوق الصيني بسعر 245 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo اليوم عن هاتف vivo Y52s وهو أحدث الإصدارات المتوسطة الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G مع معالج Dimensity 720، كما يتوفر بسعر يبدأ من 245 دولار.

يتميز هاتف vivo Y52s بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 90Hz، ويأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف vivo Y52s برقاقة معالج Dimensity 720 وإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

ويضم الهاتف كاميرة خلفية مميزة بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED.

كما يدعم هاتف vivo Y52s بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 18W، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، ومدخل 3.5مم للسماعات في الجزء السفلي، مع منفذ USB-C للشحن، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة FuntouchOS 10.5.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo Y52s باثنان من النماذج حيث يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 245 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 275 دولار.

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