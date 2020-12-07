شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بريطانيون يفسرون أصل القمر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل علماء بريطانيون، إلى استنتاج يفيد بأن نشوء القمر لا يستبعد أن يكون نتيجة اصطدام الأرض بكوكب ثيا الافتراضى قبل 4.5 مليار سنة، وتشير مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical ociety، إلى أن الباحثين يفترضون، أن القمر يتكون من الحطام الناتج عن اصطدام كوكبنا بكوكب ثيا الافتراضي.

ويؤكد العلماء، على أن هذا الاستنتاج ليس دليلا قاطعا لأصل القمر، ولكنه يمثل مرحلة واعدة فى فهم كيفية تشكله.

والكوكب ثيا، هو كوكب افتراضى نشأ قبل 4.6 مليار سنة، مثل بقية كواكب المنظومة الشمسية، ويعتقد أن حجمه كان شبيها بحجم كوكب المريخ، وأطلق عليه اسم ثيا، وهى إحدى الجبابرة وإلهة البصر فى الميثولوجيا الإغريقية، وهى ابنة أورانوس وغايا، وزوجة وأخت هايبريون الذى أنجبت معه كل من هيليوس وإييوس وسيلينى (ألهة القمر).

جدير بالذكر عثر العلماء على آثار الكوكب القديم المسمى "ثيا"، والذى افترض العلماء من خلال نظرية قديمة، أنه كاد أن يدمر الأرض وشكل القمر منذ 4.5 مليار سنة، وتم العثور مؤخرا على آثاره فى صخور قمرية، وهذا يثبت وجود نظرية قديمة مفادها أن القمر قد تشكل من مواد طردت بعد أن اصطدمت ثيا بالأرض منذ مليارات السنين، إذ فحص باحثون من جامعة نيو مكسيكو نظائر الأكسجين فى صخور القمر التى أعادها رواد الفضاء من أبولو إلى الأرض، واكتشفوا أن نظائر الأكسجين، وهى مؤشر لأصل المادة، كانت مختلفة بعض الشيء عن تلك الموجودة فى صخور الأرض، مما يشير إلى أنها جاءت من كوكب "ثيا".