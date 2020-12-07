شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط للانتقال من كاليفورنيا إلى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل الإعلام بأن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا وسبيس إكس، يخطط لمغادرة كاليفورنيا والانتقال إلى تكساس التى لا تفرض عليها ضريبة دخل، وهى خطوة يمكن أن توفر له مليارات الدولارات.

ووفقًا لتقرير فى CNBC، قال العديد من أصدقاء ماسك المقربين وشركائه أن ماسك أخبرهم أنه يخطط للانتقال إلى Lone Star State"، وقال التقرير "حتى الأشخاص الذين يعرفونه جيدًا ويدركون خططه العامة للانتقال إلى تكساس يقولون إنهم لا يعرفون بالضبط أين يقيم عندما يكون هناك وأنه يحاول الحفاظ على سرية هذه التفاصيل."

وفى مايو من هذا العام، قال ماسك إنه كان يبيع جميع منازله وأدرج ممتلكاته فى كاليفورنيا أيضًا، وقد تم منح ماسك101.3 مليون خيار، تم تعديله بعد تجزئة الأسهم 5 مقابل 1 هذا العام، وفى غضون ذلك، ارتفع سهم Tesla بنسبة 782 فى المئة فى العام الماضي.

وقال التقرير: "اعتبارًا من أكتوبر، حصل ماسك على جوائز تبلغ حاليًا حوالى 20 مليار دولار قبل الضرائب، بناءً على إغلاق يوم الخميس الماضى، وهى جزء من الإجمالى المحتمل"، وقد تجاوز ماسك الشهر الماضى بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ليصبح ثانى أغنى شخص فى العالم.

وقد وضع مؤشر بلومبيرج للمليارديرات الرئيس التنفيذى لشركة تسلا بثروة تبلغ 127.9 مليار دولار فوق جيتس عند 127.7 مليار دولار لأول مرة، و أضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عامًا أكثر من 100 مليار دولار إلى صافى ثروته منذ يناير 2020، مما يجعله واحدًا من أسرع 500 شخص فى العالم نموًا.

ويعتبر الانتقال إلى تكساس أمرًا منطقيًا بالنسبة له نظرًا لعدم وجود ضريبة دخل حكومية فى حين أن كاليفورنيا لديها أعلى نظام ضريبى فى البلاد، ويزور ماسك بشكل متكرر تكساس، حيث تعمل تسلا وشركته الناشئة Boring Company وأيضًا منشأة SpaceX التى بدأت عملياتها فى عام 2003.