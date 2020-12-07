إطلاق مركبة الشحن دراغون إلى محطة الفضاء الدولية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 08:10 صباحاً - منذ 5 دقائق

أعلنت شركة ”سبيس إكس“، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، عن إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفق موقع ”تيتش كرانش“، جرت عملية إطلاق ”دراغون“ من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا الأمريكية، خلال مهمتها الحادية والعشرين لخدمات إعادة الإمداد التجاري (CRS) لمحطة الفضاء الدولية.

وهذه الرحلة هي الأولى على الإطلاق لنسخة محدثة من مركبة دراغون الفضائية الخاصة بشحن سبيس إكس، والتي يمكنها حمل المزيد من الإمدادات والمواد التجريبية، مثلما يمكنها أن ترسو بمفردها في محطة الفضاء.

وتأتي مهمة ”CRS-21“ إلى محطة الفضاء الدولية بعد 9 أشهر من إطلاق Dragon الأصلية للمرة الأخيرة، ويجب أن يكون هذا هو الناقل الأكثر موثوقية لـ SpaceX حتى الآن.

ومركبة الشحن الجديدة هي نسخة معدلة من“ Crew Dragon“، التي أنشأتها SpaceX لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يمكنها الالتحام بمحطة الفضاء الدولية بشكل مستقل تمامًا بدلًا من طلب المساعدة من رواد الفضاء الذين يقودون الذراع الروبوتية كندارم.

كما أنها تتميز بحجم شحن أكبر بنسبة 20% من طراز الشحن السابق، بما في ذلك ضعف قدرة الخزانة المزودة بالطاقة، إذ يجب أن تستمر لفترة أطول من الكبسولات السابقة.

أيضًا، يمكن أن تظل متصلة بمحطة الفضاء الدولية لأكثر من ضعف المدة، وهي مصممة الآن لما يصل إلى 5 رحلات ذهاب وعودة.

ويستخدم إطلاق، اليوم، المرحلة الأولى لصاروخ Falcon 9 الذي نقل طاقم دراغون التجريبي-2، في مايو الماضي، إضافة إلى إطلاق Starlink ومهمة ANANSIS-II، وستحاول الكبسولة الهبوط في البحر على متن سفينة الهبوط دون طيار التابعة لشركة ”سبيس إكس“ بعد الانفصال عن المرحلة الثانية، بحيث يمكن لـ“سبيس إكس“ إعادة استخدامها مرة أخرى في المستقبل.

يذكر أن شركة ”سبيس إكس“ أعلنت تأجيل إطلاق مركبة الشحن الفضائية “ Cargo Dragon“ إلى محطة الفضاء الدولية والذي كان مقررًا، يوم أمس السبت.

وبررت الشركة الأمريكية هذا التأجيل، ومدته يوم واحد، بالظروف الجوية غير الملائمة.

وقالت إنه“بسبب الأمواج البحرية العالية، سيكون من الصعب على القسم المتعدد الاستخدام من الصاروخ الناقل الهبوط شاقوليًا على المنصة العائمة في المحيط الأطلسي“.