أوبو تطور هاتف الأول من نوعه بالعالم يدعم كاميرا قابلة للفك والإزالة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 ديسمبر 2020 08:10 صباحاً - منذ 5 دقائق

تعمل شركة “أوبو” الصينية على تطوير هاتف جديد يدعم كاميرا خلفية قابلة للفك والإزالة ، حسب ما كشفته تقارير تقنية.

ووفق براءة اختراع خاصة بـ”أوبو”، فإن هاتفها سيمكّن المستخدمين، في سابقة أولى من نوعها، من فك الكاميرا، وهو ما سيمنحهم مزيدا من المرونة عند التقاط الصورة وخصوصا “السيلفي”.

وحسبما ذكر موقع “تك رادار” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الكاميرا الصغيرة مزوّدة ببطارية خاصة بها، وستدعم الاتصال بشبكة “الواي فاي” اللاسلكية و”الاتصال قريب المدى” أو “إن إف سي” و”البلوتوث”.

كذلك تدمج الكاميرا منفذ “يو إس بي”، يتيح توصيلها مباشرة بالمنفذ الخاص للهاتف، الأمر الذي يتيح نقل الصور للجهاز، وعمل التعديلات التي يريدها المستخدم.

وستتيح “أوبو” في الهاتف الجديد خيارات ترقية للكاميرا في حال رغب المستخدم بالحصول على أخرى ذات جودة وقدرات أعلى من تلك المتوفرة بالجهاز.

وأظهرت براءة الاختراع وجود حساسين على الكاميرا بالإضافة إلى “فلاش”، وهو ما يشير إلى قدرتها على التقاط الصور في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة.

