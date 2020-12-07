شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تكشف عن نسخة يمكن طباعتها 3D من مركبتها الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن طباعة نسخة مصغرة ورائعة من المركبة الفضائية روزاليند فرانكلين التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية والتى ستهبط على سطح المريخ فى عام 2023 بواسطة عشاق الفضاء، إذ أصبح المخطط الخاص بها متاح مجانًا، ويمكن لأى شخص لديه طابعة ثلاثية الأبعاد أن يصنع النسخة المتماثلة بأقل من 500 جنيه إسترليني.

وتستغرق الأجزاء الهيكلية، التى يطلق عليها اسم ExoMy، حوالى أسبوعين لصنعها من PLA، وهى مادة قابلة للتحلل الحيوى مصنوعة من نشا النبات.

قال المتدرب السويسرى ميرو فولمي: "الكود المصدرى متاح على GitHub إلى جانب دليل التجميع خطوة بخطوة والبرامج التعليمية، إذ ركزنا على جعل التصميم قليل التكلفة ويمكن الوصول إليه قدر الإمكان، باستخدام كمبيوتر Raspberry Pi وأجزاء إلكترونية جاهزة متاحة عبر الإنترنت وفى أى متجر للهوايات".

وأضاف: "نأمل أن يقوم طلاب المدرسة أو الجامعة بصنع ExoMy الخاص بهم، للتعرف على الروبوتات، والتعرف على مركبة ExoMars بالحجم الكامل، والتى من المقرر إطلاقها فى عام 2022."

يبلغ طول النسخة المتماثلة المصغرة 42 سم (16 بوصة)، بينما يبلغ طول الآلة بالحجم الكامل أكثر من 2 متر (78 بوصة)، كما أن لديها العديد من الميزات الرئيسية، بما فى ذلك الألواح الشمسية، والمثقاب والكاميرا ولكن لا يعمل أى منه ، مع تشابه جمالى فقط.