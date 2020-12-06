تكنولوجيا: هل تجذب النجوم الأخرى كواكب مجموعتنا الشمسية بعد موت الشمس؟

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وعندما تتمدد الشمس ستفقد نصف كتلتها، ما يخفض وطأة جاذبيتها على كواكبها بشكل ملحوظ، أي أن الكواكب الناجية من الاندماج ستدور بعيدًا عنها ما يجعلها أكثر عرضة لتأثير الأجرام السماوية الأخرى.
ويرى باحثو جامعة كاليفورنيا الأمريكية احتمال انجذاب الكواكب بعيدًا إلى أنظمة شمسية أخرى، أو ببساطة بعيدًا عن جاذبية شمسنا بسبب سلسلة من تفاعلات التحليق النجمي؛ وفقًا لدراسة نشرتها المجلة الفلكية الأمريكية.
ولا تشمل رؤية الباحثين انحراف النجوم الجديدة نحو العمالقة الغازية في نظامنا الشمسي وانتزاعها. إذ سيؤدي التحليق النجمي اللامتناهي بدلًا من ذلك على مدى مليارات السنين إلى اضطراب تدريجي في مدارات الكواكب حتى تنفصل تمامًا عن النظام الشمسي.
وقد يكون النظام الشمسي والمجرة مختلفين بشدة وخصوصًا عقب اندماج مجرتي درب التبانة والمرأة المسلسلة.
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