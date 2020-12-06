شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 14 تطبيقًا وأداة وخدمة أنهت جوجل عملها فى 2020.. اعرف إيه هما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل أنها ستغلق مكتبة 3D object ومنصة Poly مؤخرا، حيث تقول الشركة على صفحة الدعم الخاصة بها: "سيتم إغلاق Poly فى 30 يونيو 2021"، لينضم التطبيق إلى القائمة الطويلة من التطبيقات والخدمات التى أغلقتها جوجل هذا العام، ففى حين قُتل البعض لأنهم فشلوا فى اكتساب قوة جذب، وقع آخرون فريسة للاضطراب الاقتصادى الناجم عن الوباء، وفيما يلى 14 منتجا قتلتها جوجل فى عام 2020:

Science Journal: التاريخ الأخير - 11 ديسمبر 2020

كان تطبيق Science Journal يساعد المستخدمين فى إجراء تجارب علمية على هواتفهم الذكية باستخدام أجهزة الاستشعار، وقد انتقل التطبيق البالغ من العمر 4 سنوات من جوجل إلى Arduino، ولن يتم دعم إصدارات جوجل من Science Journal بعد 11 ديسمبر 2020.

Trusted Contacts: التاريخ الأخير - 1 ديسمبر 2020

كان تطبيق لمشاركة وعرض مواقع جهات اتصال محددة، وتم إطلاقه فى عام 2016، حيث سمح للمستخدمين بمشاركة مواقعهم وعرض مواقع جهات اتصال محددة.

Google Play Music: ديسمبر 2020

تم إطلاق Google Play Music عام 2011، وهى خدمة بث موسيقى وبودكاست، ويمكن لمستخدمى Google Play Music نقل مكتبة الموسيقى وقوائم التشغيل والتفضيلات الخاصة بهم إلى خدمة بث الموسيقى على YouTube، YouTube Music.

Nest Secure: أكتوبر 2020

تم إطلاق Nest Secure عام 2017، وكان نظام أمان منزلي، ويحتوى النظام المعيارى على إنذار ولوحة مفاتيح ومستشعر حركة مع ميكروفون.

Hire by Google: سبتمبر 2020

تم إطلاق Hire by Google فى عام 2017، وكان نظام تتبع للمتقدمين يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف Hire by Google إلى تبسيط عملية التوظيف، من خلال سير عمل مدمج فى G Suite من جوجل مع أشياء مثل البحث عن المتقدمين وجدولة المقابلات والمزيد.

Password Checkup extension: أغسطس 2020

تم إطلاق Password Checkup فى عام 2019 ، لتحذير المستخدمين إذا كان اسم المستخدم وكلمة السر تم تسريبهما بالفعل فى عملية اختراق عبر الإنترنت، وقد قامت جوجل الآن بدمج Password Checkup فى متصفح Chrome الخاص بها.

Focals by North: يوليو 2020

هذا العام، أوقفت جوجل أيضًا نظارة Focals by North البالغة من العمر عامًا واحدًا، وكانت تعرض النظارات الذكية المعلومات من جهاز Android أو iOS متصل بالعدسة الصحيحة، وشمل ذلك إشعارات المكالمات والرسائل وتعليمات تطبيق الملاحة والمزيد.

Google Photos Print: يونيو 2020

أغلقت جوجل خدمة طباعة الصور الآلية Photos Print التى حددت تلقائيًا أفضل عشر صور من آخر ثلاثين يومًا وأرسلتها بالبريد إلى منازل المستخدمين، وقد انطلقت الخدمة فى فبراير 2020، واستغرقت خمسة أشهر فقط.

Pigeon Transit: يونيو 2020

تطبيق أخر تابع لجوجل تم اغلاقه بسبب الوباء، وقد أعلنت جوجل عن سحبها لتطبيق الترانزيت من مصادر جماعية فى يونيو من هذا العام، كان Pigeon جزءًا من مشاريع الشركة التجريبية "جوجل's Area 120"، وفى بيان مقتضب على موقعها على الإنترنت، قالت الشركة إن Pigeon فشلت بسبب "هذا الوقت غير المسبوق بسبب COVID-19".

Shoelace: مايو 2020

كان Shoelace جزءًا من مشروعات Area 120 التجريبية من جوجل، وكان تطبيقًا يستخدم للعثور على أنشطة جماعية مع آخرين لديهم اهتمامات مماثلة، وقالت جوجل: "مثل جميع المشاريع داخل المنطقة 120، كان Shoelace بمثابة تجربة، ونحن فخورون بالعمل الذى أنجزناه والمجتمع الذى أنشأناه، ولكن نظرًا للأزمة الصحية الحالية، لا نشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فى هذا المشروع ".

Neighbourly: مايو ٢٠٢٠

تم إطلاق تطبيق Neighborly فى الهند فى عام 2018، لمساعدة المستخدمين على استكشاف الخدمات والمرافق المحلية فى منطقتهم من خلال سؤال السكان الآخرين الذين يعيشون حولها.

Google Station: فبراير 2020

شهد هذا العام أيضًا قيام جوجل بسحب برنامجها المجانى الذى يوفر خدمة Wi-Fi مجانية فى أكثر من 400 محطة فى جميع أنحاء الهند وأكثر من 5000 مكان عام فى جميع أنحاء العالم منذ عام 2016، وقد تم الإعلان عن البرنامج المسمى جوجل Station فى عام 2015 فى الهند، بالنسبة لسبب إغلاقها، قالت جوجل إنها اتخذت القرار لأنه أصبح من الصعب توسيع نطاقها وجعلها شركة مستدامة.

One Today: فبراير 2020

فى فبراير من هذا العام، أغلقت جوجل تطبيق One Today الذى سمح للمستخدمين بالتبرع إلى جمعيات خيرية مختلفة ومعرفة كيفية استخدام تبرعاتهم، وتم إطلاق التطبيق فى عام 2013، وكان عمره سبع سنوات.

Androidify: فبراير 2020

صدر فى عام 2011، أزالت جوجل تطبيق Androidify من متجر Play فى فبراير من هذا العام، وكان يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء صورة شخصية مخصصة لنظام Android لأنفسهم وللآخرين، كما كان بإمكان المستخدمين اختيار ألوان البشرة والملابس والإكسسوارات والمزيد.