تكنولوجيا: رصد صور لهاتف LG القابل للتدوير في تسريبات جاءت من كوريا الجنوبية اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات السابقة على خطط LG لتطوير هاتف يتميز بشاشة قابلة للتدوير، واليوم تكشف التسريبات المصورة عن تصميم هذا الإصدار.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على صفحة @Cozyplanes عن هاتف LG القابل للتدوير والذي يأتي بنموذج رقم r LM-RN910N، حيث رصد الهاتف في قاعدة بيانات واحدة من شركات المحمول في كوريا الجنوبية.

تتجه بعض الشركات لتصميم إصدارات جديدة من الهواتف الذكية تدعم تقليص حجم الشاشة عن طريق التدوير كبديل لطي الشاشة، ولقد رصد بالفعل براءة إختراع لشركة Oppo، كما أكدت تسريبات سابقة على خطط LG لإطلاق هاتف قابل للتدوير.

ولقد قدمت LG أول شاشات التلفاز القابلة للتدوير بالفعل للأسواق هذا العام، لذا فإن الشركة لديها بالفعل رؤية في تصميم هذه الفئة من الشاشات، ومن المتوقع أن تكشف عن رؤيتها في تصميم الهواتف الذكية بالشاشة القابلة للتدوير خلال العام المقبل.

ولقد أشارت التوقعات التي نشرت مؤخراً إلى أن هاتف LG القابل للتدوير يأتي بحجم 7.4 إنش في الشاشة، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2428 في 1080 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما يأتي الهاتف بنمط فيديو بدقة 2428 في 1366 بيكسل وأبعاد 16:9، بينما يأتي النمط الثالث لدعم المستخدم في المهام الإنتاجية والعمل مع دقة عرض 2428 في 1600 بيكسل، وأبعاد 3:2.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف LG القابل للتدوير يأتي في الفئة المميزة برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، لذا من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير أعلى من 2000 دولار.

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