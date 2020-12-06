Melomania Touch .. تعد ببطارية تعمل قرابة 50 ساعة

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة الصوتيات Cambridge Audio أحدث مجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية المسماة Melomania Touch، التي تعد بتحسين جودة الصوت وعمر البطارية.

وتدعي الشركة أن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Melomania Touch توفر 50 ساعة من عمر البطارية الإجمالي – 9 ساعات داخل السماعات نفسها، بالإضافة إلى 41 ساعة إضافية في الحافظة – عند استخدامها في الوضع الخاص بالطاقة المنخفضة.

فيما يقدم وضع الصوت العالي الأداء المبتكر عمر بطارية يصل إلى 7 ساعات داخل السماعات نفسها، مع 33 ساعة إضافية في الحافظة.

ويوجد داخل السماعات محركات بقياس 7 مم مُحسنة باستخدام الجرافين، وهي المادة المفضلة لصلابتها وقوتها، وتقول الشركة: إن مادة الجرافين تنتج صوتًا عميقًا أوضح وأصواتًا واقعية.

وتستخدم سماعات الأذن أدوات التحكم باللمس بدلاً من الأزرار الكبيرة الموجودة في سابقاتها، مما يجعلها مثالية لعشاق الصوت الذين يبحثون عن الصوت العالي الدقة أثناء التنقل.

وتقول الشركة: إن السماعات صُنعت باستخدام نقاط البيانات المجمعة من أكثر من 3000 أذن لضمان المزيج المثالي من الراحة الطويلة الأمد.

ويجب أن تكون قادرًا على العثور على المقاس المريح بفضل تضمين الأطراف المصنوعة من السيليكون بأحجام مختلفة، كما أن وزن السماعة أقل من 6 جرامات، مما يجعلها خفيفة الوزن.

وتمنع السماعات الضوضاء إلى حد ما، وذلك بالرغم من أنها لا تقدم أي إلغاء نشط للضوضاء المدمجة، وهناك أيضًا وضع الشفافية، الذي يسمح لك بسماع المزيد من العالم الخارجي.

وتتيح لك عناصر التحكم باللمس أيضًا تشغيل الموسيقى وإيقافها بشكل مؤقت أو تخطي المسارات أو تغيير مستوى الصوت أو استدعاء مساعد آبل أو مساعد جوجل أو إجراء المكالمات دون استخدام اليدين.

وتقول الشركة: إن Melomania Touch تستفيد من تقنية التضخيم المماثلة لما تستخدمه في مضخمات hi-fi CX، مدعية أنها توفر نطاق صوتيًا أكبر، وتشويشًا أقل، ونطاقًا ديناميكيًا أعلى من أي وقت مضى.

وتدعم سماعات الرأس تقنية Bluetooth 5.0 مع برامج الترميز AAC و AptX، وتعد بجودة مميزة للميكروفون أيضًا، وذلك بفضل تقنية Clear Voice Capture من كوالكوم التي تلغي الضوضاء في الخلفية.

ويتيح لك تطبيق Melomania الجديد ضبط الإعدادات الخاصة بموازنة الصوت ويساعدك في العثور على سماعات الأذن المفقودة والتحقق من عمر البطارية وتنزيل ترقيات البرامج الثابتة.

ويتم شحن Melomania Touch عبر منفذ USB-C بدلاً من Micro USB القديم، وتدعم تصنيف IPX4 لمقاومة الماء.

وتقول الشركة: إن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة ستكون متاحة للشراء اعتبارًا من الأول من شهر يناير 2021، وذلك بسعر 150 دولار.